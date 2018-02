Unterföhring - Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) hat in seiner heutigen Sitzung Max Conze (48) mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zum Vorstandsvorsitzenden der ProSiebenSat.1 Media SE ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

