Zug - Die Blockchain-Competition, Europas grösster Startup-Wettbewerb für Blockchain, gibt die Ausschreibung für die Ausgabe 2018 bekannt. Der Wettbewerb wird in diesem Jahr zwei Ausführungen haben, von der jede mit einem Hauptpreis von 100'000 Dollar dotiert ist. Einer konzentriert sich auf die Blockchain for Finance, der andere auf die Blockchain for Real Estate. Der Einsendeschluss für Beiträge im Track Blockchain for Finance ist der 31. Mai 2018, während der Einsendeschluss für Blockchain for Real Estate der 30. Juni ist.

Nach dem Erfolg des letztjährigen Wettbewerbs "Blockchain for Insurance", der über 100 Bewerbungen aus 31 verschiedenen Ländern einbrachte, dehnt sich die von Lakeside Partners und inacta initiierte Blockchain-Competition auf zwei Industrien aus, die derzeit am meisten von Blockchain-Innovationen betroffen sind: Finanzen und Immobilien.

Zugang zu Industrieunternehmen, Coaching und Büroräumen

In dem Bestreben, Blockchain-Innovationen zu fördern und das Ökosystem des Crypto Valley's zu fördern, bietet die Blockchain-Competition den Start-ups und Teams, die an Blockchain-Anwendungen für Finanzen und Immobilien arbeiten, die Möglichkeit, dem Geldpreis Zugang zu Industrieunternehmen, Coaching und freien Büroräumen im Crypto Valley Labs Genesis Hub in Zug zu gewinnen. Die Bewerber werden in einem Online-Verfahren und in persönlichen Interviews von einer Expertenjury beurteilt. Die Jury setzt sich aus Branchenvertretern, erfahrenen Investoren und Unternehmern sowie Blockchain-Fachleuten zusammen.

Unterstützt wird die Ausgabe Blockchain for Finance von Swiss FinTech Innovations, dem Verband zur Förderung ...

