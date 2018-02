Großbritannien: Lohnwachstum steigt - Arbeitslosigkeit aber auch

LONDON - Am britischen Arbeitsmarkt hat das Lohnwachstum Ende vergangenen Jahres weiter angezogen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich jedoch ebenfalls, und das erstmals seit längerer Zeit. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des Statistikamts ONS hervor. Das Lohnwachstum ist insbesondere für die Geldpolitik der Bank of England von Bedeutung, von der eine weitere Zinsanhebung erwartet wird, möglicherweise schon im Mai.

Britischer Notenbankchef Carney bleibt bei nächster Zinsanhebung vage

LONDON/FRANKFURT - Die britische Notenbank steuert auf höhere Leitzinsen zu, legt sich aber nicht auf einen Zeitplan fest. Diese Position bekräftigte ihr Gouverneur, der Kanadier Mark Carney, am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. Carney wiederholte frühere Äußerungen, dass die Leitzinsen etwas früher und etwas stärker steigen dürften als bisher erwartet. Wann dies konkret geschehen könnte, wollte der Notenbankchef aber nicht sagen.

USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen erneut

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Januar zum zweiten Mal hintereinander gefallen. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 3,2 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt auf ein Minus von revidiert 2,8 (zunächst 3,6) Prozent im Vormonat.

ROUNDUP: Expertenkommission fordert neue Industriepolitik der EU

BRÜSSEL - Europa muss aus Sicht einer EU-Expertenkommission gezielt in neue Schlüsseltechnologien investieren, um Industriejobs zu erhalten und neue zu schaffen. Diese Empfehlung gibt eine von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingesetzte Beratergruppe unter dem früheren Bundesforschungsminister Jürgen Rüttgers. Sie fordert auch eine Verdoppelung des EU-Budgets für Forschung und Innovation ab 2020. Die Ergebnisse will Rüttgers am Freitag in Brüssel vorstellen. Der Deutschen Presse-Agentur liegen sie vor.

Presse: Brexit-Enthusiasten erhöhen Druck auf Theresa May

LONDON - Die Brexit-Enthusiasten bei den britischen Konservativen haben einem Medienbericht zufolge den Druck auf Premierministerin Theresa May erhöht. In einem Brief an die Regierungschefin vergangene Woche, aus dem der "Telegraph" am Mittwoch zitierte, fordern 62 Abgeordnete der Regierungsfraktion einen klaren Bruch mit Brüssel. Andernfalls drohten die Abgeordneten damit, May die Gefolgschaft zu versagen, so der Bericht.

Tourismus boomt in Griechenland - Deutsche Urlauber an der Spitze

ATHEN - Die griechische Tourismusbranche hat 2017 einen Rekord bei den Gästezahlen sowie Einnahmen erzielt. Im vergangenen Jahr haben 27,194 Millionen Touristen das Land an der Ägäis besucht, wie die griechische Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Im Jahr davor waren 24,8 Millionen Touristen registriert worden. Die Einnahmen stiegen auf 14,6 Milliarden Euro, 10,5 Prozent mehr als 2016.

Lettlands Präsident fordert zügige Aufklärung der Korruptionsaffäre

RIGA - In der Korruptionsaffäre um Zentralbankchef Ilmars Rimsevics hat sich Lettlands Staatspräsident Raimonds Vejonis für einen zügigen Abschluss der Ermittlungen ausgesprochen. "Diese Untersuchung sollte nicht beeinflusst werden und sie muss so schnell wie möglich abgeschlossen werden, da diese Frage mit dem Ansehen des Staats und des Finanzsystems zusammenhängt", sagte er nach einem Treffen mit Regierungschef Maris Kucinskis am Mittwoch in Riga. Die Behörden müssten die Probleme im lettischen Finanzsektor aufklären.

ROUNDUP: Exportüberschuss im Handel mit USA steigt

WIESBADEN - Der von den USA scharf kritisierte Überschuss Deutschlands im Handel mit den Vereinigten Staaten ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes führte Deutschland für 50,5 Milliarden Euro mehr Waren in das Land aus, als es vor dort bezog. Im Jahr zuvor hatte der Exportüberschuss bei 48,9 Milliarden Euro gelegen, wie die Wiesbadener Behörde am Mittwoch mitteilte.

Lettlands Zentralbankchef nicht bei EZB-Sitzung dabei

RIGA - Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics wird am Mittwoch nicht an der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) teilnehmen. Statt des in eine Korruptionsaffäre verstrickten Währungshüters des Euro-Landes werde die stellvertretende Bankchefin Zoja Razmusa zu dem Treffen nach Frankfurt reisen, sagte ein Sprecher der Zentralbank der Deutschen Presse-Agentur in Riga.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich von hohem Niveau aus ein

LONDON - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im Februar eingetrübt, allerdings von einem hohem Niveau aus. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 1,3 Punkte auf 57,5 Zähler, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten einen geringeren Rückgang auf 58,4 Punkte erwartet. Der Rücksetzer folgt auf einen im Januar erreichten Höchststand seit rund elfeinhalb Jahren. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor war die aktuelle Stimmung schlechter.

Venezuela sammelt mit Kryptowährung 'Petro' Millionen US-Dollar ein

CARACAS/FRANKFURT - Das finanziell und wirtschaftlich schwer angeschlagene Venezuela hat als erstes Land eine staatseigene Kryptowährung, den sogenannten "Petro", aus der Taufe gehoben. "Wir haben unsere Kryptowährung", sagte Venezuelas Präsident Nicolas Maduro in der Nacht zum Mittwoch im Staatsfernsehen. Er teilte weiter mit, dass am Dienstag, dem ersten Tag des Vorverkaufs, auf den neuen Petro Vorbestellungen in einem Volumen von 735 Millionen US-Dollar eingegangen seien.

