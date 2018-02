Berlin (ots) - Als "lächerlich niedrig" hat der Ökonom Heinz-J. Bontrup die Ordnungsstrafen für kartellrechtliche Vergehen in der Bundesrepublik bezeichnet. Der Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik kritisierte gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe) anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung des Bundeskartellamtes die Schwachstellen der Behörde und des zugrundeliegenden Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Als "schlechten Witz" bezeichnete Bontrup etwa die zu hohen Hürden für das Vorliegen von Marktmissbrauch: "So kann heute beispielsweise ein Unternehmen einen Marktanteil von bis zu 40 Prozent haben, ohne dass dies als Marktmacht interpretiert wird."



