Liebe Leser,

Alibaba konnte am Dienstag einen Durchbruch nach oben vermelden und strebt auch an diesem Mittwoch weiter nach oben. Die Aktie hat nun die Chance, auf Werte von mehr als 160 Euro zu klettern, heißt es mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Im Einzelnen: Alibaba ist grundsätzlich im Aufwärtstrend. Zuletzt sind die Kurse aber in einen Seitwärtstrend übergegangen. Die Unter- und Obergrenzen befinden sich in Höhe von 150 Euro und 160 Euro. Sollte die Aktie nach der Überwindung ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...