Liebe Leser,

Adva (vollständiger Name: "ADVA Optical Networking SE") kündigte am Dienstag eine gemeinsame Vorführung mit BT beim Fachkongress MWC (Mobile World Congress) an. Dabei soll es um 5G Anwendungen geben - wie diese durch "edge computing" sowie "network slicing"-Techniken verbessert werden können. Wer die Adva-Aktie im Depot hat, wird sich aber möglicherweise noch mehr für einen ganz anderen Termin interessieren: Laut Plan soll bei Adva am 22. Februar der Jahresbericht 2017 veröffentlicht ... (Peter Niedermeyer)

