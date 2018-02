FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Deutsche Telekom Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Fuchs Petrolub vorläufige Jahreszahlen 07:00 D: Ströer Jahreszahlen (10.30 h Call) 07:00 D: ADVA Optical Jahreszahlen 07:00 F: Axa Jahreszahlen 07:00 F: Scor Jahreszahlen 07:30 E: Telefoncia Jahreszahlen 07:30 F: Veolia Environnement Jahreszahlen 07:30 D: Indus Jahreszahlen 07:30 D: Fielmann Jahreszahlen 07:30 D: Gerresheimer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: TAG Immobilien Jahreszahlen 07:30 D: Henkel Jahreszahlen (10.45 h Pk) 07:30 D: Krones vorläufige Jahreszahlen 07:40 E: Telefonica Q4-Zahlen 08:00 D: ProSiebenSat.1 Jahreszahlen (11.30 h Pk) 08:00 GB: Barclays Jahreszahlen 08:00 GB: RSA Insurance Group Jahreszahlen 08:00 GB: British American Tobacco Jahreszahlen 08:00 GB: Go-Ahead Jahreszahlen 08:00 GB: BAE Systems Jahreszahlen 08:00 GB: Centrica Jahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Jahreszahlen 10:00 D: Infineon Hauptversammlung, München 14:00 USA: Apache Q4-Zahlen 17:40 F: Saint Gobain Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Stemmer Imaging Bekanntgabe Ausgabepreis B: UCB Jahreszahlen F: Bouygues Jahreszahlen F: Valeo Jahreszahlen USA: Herbalife Q4-Zahlen USA: First Solar Q4-Zahlen USA: Hewlett Packard Enterprises Q1-Zahlen USA: HP Q1-Zahlen USA: Edison International Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/18 08:00 D: Statistisches Bundesamt zu Passagieren im Luftverkehr, Jahr 2017 08:45 F: Verbraucherpreise 01/18 (endgültig) 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 02/18 10:30 GB: BIP Q4/17 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 01/18 (endgültig) 13:30 EU: EZB-Sitzungsprotokoll 25.1.18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 B: Geschäftsklima 02/18 16:00 USA: Frühindikator 01/18 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel vor dem informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (am 23.02.) Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag über die EU-Finanzplanung nach dem Jahr 2020 und über die Vorbereitung der Europawahl 2019. 09:00 D: Festakt 60 Jahre Bundeskartellamt Als Rednerinnen und Redner haben Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Bettina Limperg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs sowie Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie zugesagt 09:30 LU: EuGH-Verfahren zu Energiekennzeichnung von Staubsaubern Der Hersteller Dyson streitet mit dem Konkurrenten BSH, der Siemens- und Bosch-Staubsauger vertreibt, in den Niederlanden über angebliche Irreführung von Verbrauchern bei der Energiekennzeichnung der Geräte. 09:30 D: Schlussanträge beim EuGH zu Rechtsstreit über Whisky aus Deutschland 10:00 D: Bundesgerichtshof verhandelt wegen Haftung von YouTube für Urheberrechtsverletzungen 10:30 D: Jahres Pk der Fondsgesellschaft Union Investment, Frankfurt 11:00 D: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt und entscheidet über mögliche Dieselfahrverbote, Leipzig Verhandelt werden die Revisionen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf. Die Gerichte hatten die Kommunen verpflichtet, mehr für saubere Luft zu tun - und dabei Fahrverbote für Dieselautos nicht ausgeschlossen. Geklagt hatte jeweils die Deutsche Umwelthilfe (DUH). F: Streikaufruf verschiedener Gewerkschaften bei Air France D: Bundesverband Deutscher Papierfabriken - Jahreszahlen 2017

