Baden - Digitalisierung und der Einsatz von Cloud-Technologie in der Investmentbranche zahlen sich aus - wortwörtlich. Das zeigt die Studie "Wealth and Asset Management 2022: The Path to Digital Leadership" des Forschungsunternehmens Roubini ThoughtLab in Zusammenarbeit mit Oracle und weiteren Sponsoren. Demnach können Investmentanbieter bis 2022 deutliche Gewinne erzielen, wenn sie sich zu einem sogenannten Digital Leader entwickeln - einem Unternehmen, das seine Prozesse, Produkte und Kundeninteraktionen mithilfe von digitalen Technologien optimiert.

Laut der Studie gelten bisher nur 2,3 Prozent der befragten Investmentunternehmen als Digital Leader - und das obwohl 96 Prozent der CEOs überzeugt sind, dass die digitale Transformation eine zentrale Rolle bei der Geschäftsentwicklung spielt. Lesen Sie im Folgenden, was Digital Leader von der Konkurrenz unterscheidet - und wie Investmentanbieter ihr Unternehmen in einen Vorreiter der digitalen Transformation verwandeln können.

Sie nutzen digitale Innovationen für neue Geschäftsideen97 Prozent der Unternehmen, die als Digital Leader gelten, erschliessen auf Basis digitaler Innovationen neue Geschäftsmodelle. Zudem stellen 85 Prozent eine enge Zusammenarbeit zwischen IT- und Vertriebsteam sicher. Sie forcieren die digitale Transformation ihres UnternehmensEin Grossteil der Digital Leader (82 Prozent) führen in ihrem Unternehmen einen vollständigen digitalen Wandel durch. Zudem bereiten 77 Prozent ihre Führungskräfte systematisch auf die Herausforderungen in einem digitalen Unternehmen ...

