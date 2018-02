shareribs.com - Am Valentinstag haben wir ein SEDAR-Filing entdeckt, indem der institutionelle Investor Fidelity bekanntgegeben hat, dass man die 10 Prozent-Schwelle bei unserer heutigen Neuvorstellung Neptune Dash Technologies Corp. überschritten hat und 12,2 Prozent aller Anteile hält. Das ist ein wahrer Ritterschlag für eine Firma mit rund 40 Mio. CAD Börsenwert und an sich schon ein starkes Kaufsignal!Fidelity ist einer der größten Vermögens-verwalter der Welt und kümmert sich um mehr als 2 Billionen USD. Sie lesen richtig: Billionen! Die Experten von Fidelity haben schon bei der Firma Drone Delivery Canada einen sehr guten Riecher bewiesen. Nach ihrem Einstieg konnte sich die Aktie in kurzer Zeit mehr als verdreifachen.Wird sich die Geschichte mit Neptune Dash wiederholen? Die Chancen stehen exzellent, zumal die Aktie noch unter dem Niveau der jüngsten Finanzierung notiert, bei der 20,7 Mio. CAD eingesammelt wurden.Neptune Dash hatte beim indirekten Börsengang an die TSX Venture einfach nur ein schlechtes Timing. Alle Kryptowährungen waren im Korrekturmodus und damit im Sinkflug begriffen, als Neptune Dash am 22. Januar 2018 das Börsenparkett betrat. Die Aktie eröffnete zwar bei 0,85 CAD und damit 70 Prozent über dem Platzierungspreis, konnte aber am Ende des Tages nur mit einem Plus von 20 Prozent aus dem Handel gehen. Angesichts der wackeligen Marktlage hatten viele Investoren lieber ihre Zeichnungsgewinne eingestrichen, was ihnen nicht zu verdenken war.

