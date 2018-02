Zürich (ots) - Mit dem Boykott von Nestlé-Produkten will Coop dem

Waadtländer Nahrungsmittelhersteller bessere Lieferpreise abringen.

Vergangene Woche hat die «Handelszeitung» enthüllt, dass Coop für 150

Nestlé-Produkte einen Bestellstopp verfügt hat. Nun verkauft Coop

einige Produkte zum Rabattpreis. Das soll Nestlé schwächen: «Dank der

Aktion sind die Regale schneller leer. Dies stärkt unsere

Verhandlungsposition gegenüber Nestlé», sagt Coop-Sprecherin Andrea

Bergmann. Welche Bedingungen sich der Konzern aushandeln will,

verschweigt Coop jedoch. Klar ist: Der Detailhändler führt den Kampf

gegen Nestlé vor allem für das eigene Portemonnaie. Der Konzern fühlt

sich gegenüber dem Ausland und anderen Abnehmern benachteiligt. Statt

sich als Vorkämpfer für billigere Preise aufzuspielen, gibt sich der

Detailhandels-Riese überraschend defensiv: «Ob und inwieweit wir die

betroffenen Nestlé-Produkte zu einem tieferen Preis anbieten können,

steht noch nicht fest», sagt Bergmann. «Wir setzen uns für bessere

Lieferkonditionen ein und haben dies nirgends aktiv kommuniziert.»

Auch als Coop-Chef Joos Sutter vor einer Woche die Jahreszahlen

präsentierte, erwähnte er den Bestellstopp mit keinem Wort.



