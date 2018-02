Zürich (ots) - Rivella lanciert im März ein neues Getränk. Es ist

unabhängig von den drei Marken Rivella, Michel und Passaia - ein

Novum in der Firmengeschichte. Hintergrund ist eine strategische

Neuausrichtung und die Schaffung eines neuen Geschäftsbereichs.



Das Unternehmen bestätigt entsprechenden Recherchen der

«Handelszeitung». «Rivella ist am Aufbau eines strategischen

Geschäftsbereiches», sagt eine Sprecherin des Familienbetriebs aus

Rothrist. Ziel sei es, «neue Getränkekonzepte ausserhalb des

bestehenden Marken- und Kundenspektrums für den Schweizer Markt zu

entwickeln».



Das erste vom Rivella-Brand unabhängige Getränk ist ein

alkoholfreier Mix aus fermentierter Limette und Wermut. Im Internet

gibt es bereits erste Bilder, die dazugehörige Marke hat Rivella in

den letzten Wochen schützen lassen. Das neue Getränk trägt den Namen

Urs. Wappentier ist ein Polarbär. Der Slogan lautet «Eisbär statt

Kater».



Das Limetten-Getränk und seine Schaffer sind die neue

Umsatzhoffnung bei Rivella. Seit über zehn Jahren stagnieren beim

Familienbetrieb die Erlöse. Der Umsatzrekord stammt aus dem Jahr

2003. Seinerzeit summierte sich der Absatz auf fast 160 Millionen

Franken. 2016 resultierten mehr als 20 Millionen weniger. Die Zahlen

für 2017 werden im März publiziert.



