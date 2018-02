Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bis auf wenige Ausnahmen erwartet der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach den Untergang der privaten Krankenversicherungen (PKV). Die PKV plage eine Trias aus ausbleibenden Neumitgliedern, immer älter und teurer werdenden Versicherten und dem Niedrigzins, sagte Lauterbach in Berlin. "Es wechseln so gut wie keine gutverdienenden Angestellten mehr in die PKV", ergänzte er. Das Neugeschäft sei in diesem Bereich "abgeschlossen".

Damit mutierten die Privaten aber zu einer reinen Beamtenversicherung, für die aber nicht viele Anbieter gebraucht würden. "Die Beamten entscheiden sich fast zu 100 Prozent für zwei Versicherungen", behauptete der Politiker und nannte die DBK und die Axa als die beiden Versicherer. Beamte bekommen über die Beihilfe einen Gutteil ihrer Behandlungskosten vom Staat zurück. Lauterbach bezifferte diese Kosten auf aktuell 10 Milliarden Euro mit stark steigender Tendenz. Der Anstieg betrage etwa 1 Milliarde pro Jahr.

Lauterbach konnte sich in den Koalitionsverhandlungen mit der Einführung einer Bürgerversicherung und der daraus resultierenden Abschaffung der Privaten nicht durchsetzen. Union und Sozialdemokraten verständigten sich aber darauf, dass für kleine Selbstständige der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Versicherung halbiert wird. Das macht es für Solo-Selbstständige attraktiver, sich im gesetzlichen System zu versichern.

Auf den steigenden Druck mussten die privaten Krankenversicherer mit teilweise saftigen Beitragserhöhungen reagieren. Weitere Steigerungen für die kommenden Jahre werden erwartet.

February 21, 2018

