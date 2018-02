BERLIN (Dow Jones)--Der protektionistische Kurs von US-Präsident Donald Trump hält die deutsche Industrie in Alarmbereitschaft. "Die aktuellen Zahlen zeigen, wie wichtig der Außenhandel mit den Ländern außerhalb der EU für die deutsche Wirtschaft ist", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die neue Außenwirtschaftsstatistik. "Umso mehr machen uns die protektionistischen Tendenzen nicht nur in den USA Sorgen", erklärte Lang. Die EU müsse alles daran setzen, dass Washington von weiteren Handelsbeschränkungen absehe und die Regeln und Verfahren der WTO einhalte. "Sonst droht eine Spirale des Protektionismus", warnte Lang.

Mit keinem Land sei die Handelsverflechtung so groß wie mit China, die deutsche Wirtschaft profitiere sehr davon, erklärte Lang. "Zunehmende Bedenken wegen der steigenden chinesischen Investitionen in Deutschland müssen wir ernst nehmen, ohne die offenen Handelsbeziehungen und die Fundamente unserer eigenen marktwirtschaftlichen Ordnung zu gefährden."

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt neue Zahlen zum Außenhandel vorgelegt. China war demnach im vergangenen Jahr erneut Deutschlands wichtigster Handelspartner. Nach vorläufigen Ergebnissen betrug der Warenaustausch zwischen beiden Ländern 186,6 Milliarden Euro. Auf den Rängen zwei und drei folgten die Niederlande mit einem Warenverkehr in Höhe von 177,3 Milliarden Euro und die USA mit einem Außenhandelsumsatz von 172,6 Milliarden Euro.

