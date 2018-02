Nintendo (WKN:905551) hatte gerade ein phänomenales Weihnachtsquartal, in dem sich die Verkaufszahlen seines Switch-Spielsystems seit der Markteinführung im März 2017 auf mehr als 12 Millionen verkaufte Einheiten erhöhten.



Aber das Management ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Nintendo hat kürzlich ein neues Produkt namens Labo angekündigt, das im April erscheint. Wieder einmal zeigt es Nintendo in kreativer Höchstform

Was ist Labo?

Labo ist ein Do-it-yourself-Kit, das Kartonausschnitte mit Software kombiniert und die Switch in ein interaktives Spielzeug verwandelt. Es gibt zwei Versionen. Eins ist die Mehrzweckversion, mit der man ein Klavier, eine Angelrute, ein Spielzeughaus und sogar ein ferngesteuertes Auto nachbilden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...