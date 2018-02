Unsere Kolumnistin hat ein besonderes Mittel zur Mitarbeiter-Motivation angeschafft: Einen Bürohund. Was Tierfreunde im Büroalltag beachten müssen.

Ein Haustier im Büro kann ausgesprochen unterhaltsam sein - und wahnsinnig auf die Nerven gehen. Mitunter sogar in ein und demselben Moment. Wie kommt das? Viele Tiere sehen ja niedlich aus. Das sind zum einen Zuchterfolge. Zum anderen habe ich den Verdacht, dass die Natur es einfach so angelegt hat, dass der Mensch nicht alles auffrisst, was auf vier Beinen daherkommt.

Nun hat man also so ein felliges Wesen im Büro, es macht irgendein Geräusch und präzise die Hälfte der Belegschaft stürzt vor Wonne jauchzend hin. Die andere Hälfte ist genervt. Weil wieder mal alles stehen und liegen gelassen wird.

Das geht gar nicht? Eigentlich gibt es keinen Grund zur Aufregung: Wie beispielsweise der Bundesverband Bürohund e.V. in Berlin verlauten lässt (den gibt es wirklich!), führen Bürohunde zu mehr Produktivität und sind somit ...

