Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt verlässt zum Jahresende die Telekom. Der Vertrag von Konzernchef Höttges wird dagegen verlängert.

Es sind wahrscheinlich die letzten Tarifverhandlungen, die Christian Illek derzeit führen muss. Der Personalvorstand der Deutschen Telekom wird seinen Posten aufgeben - allerdings nur, um ein paar Büros weiter zu ziehen: Er wird Finanzvorstand. Der bisherige Inhaber dieses Postens, Thomas Dannenfeldt, wird zum Ende des Jahres den Konzern aus privaten Gründen verlassen. Aufsichtsratschef Ulrich Lehner und Telekom-Chef Timotheus Höttges bedauerten seine Entscheidung.

Diese Wortwahl wird in solchen Situationen häufig genutzt, um Streit oder Unmut über die Arbeit eines Managers zu verschleiern - doch in diesem Fall ist es anders. Der 51-jährige Dannenfeldt ist ein langjähriger Wegbegleiter und enger Vertrauter des Vorstandsvorsitzenden. Doch nach 26 Jahren bei der Deutschen Telekom will er sich zuerst eine längere Auszeit nehmen und sich dann neu orientieren.

Am Donnerstag wird er zum letzten Mal die Jahresbilanz präsentieren. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...