FRANKFURT (Dow Jones) Der deutsche Aktienmarkt ist uneinheitlich aus dem Mittwoch gegangen. Der DAX fiel geringfügig um 0,1 Prozent auf 12.470 Punkte. "Der DAX bleibt weiter eingeklemmt zwischen 12.390 und 12.529 Punkten", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Dazwischen ist der Index als neutral einzuschätzen", sagte er. Heraus stachen Deutsche Börse, die mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 108,15 Euro und damit auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren stiegen.

Die von der Deutschen Börse vorgelegten Zahlen sind laut Analysten etwas besser ausgefallen als gedacht, obwohl der Börsenbetreiber damit wie erwartet die eigenen Ziele nicht erreichte. "Mit dem personellen Neuanfang an der Führungsspitze haben wir einen Schlussstrich unter ein schwieriges Jahr 2017 gezogen", sagte der neue Börsenchef Theodor Weimer auf der Bilanzpressekonferenz. Im Mai soll eine überarbeitete Mittelfristplanung präsentiert werden.

Deutsche Bank profitierten mit einem Plus von 1,4 Prozent davon, dass das Institut seine Vermögensverwaltung DWS noch vor Ostern an die Börse bringen will. Linde erholten sich um 1,8 Prozent.

Nervöse Stimmung vor Diesel-Urteil - Baumot könnten profitieren

Auf der Verliererseite standen RWE mit einem Minus von 2,2 Prozent ganz oben: "Konjunkturunabhängige zinssensitive Werte sind weiterhin 'out'", sagte ein Marktteilnehmer. VW verloren 0,8 Prozent, die Stimmung für die Autotitel blieb vor dem Urteil zu möglichen Dieselfahrverboten nervös. BMW und Daimler kamen mit kleineren Abschlägen davon.

Baumot zogen dagegen zweistellig um gut 12 Prozent an. Das aus der Twintec hervorgegangene Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots werden.

Kräftige Gewinne bei GFT und Medigene - Aixtron auf Jahreshoch

Einer der Tagesfavoriten im TecDAX waren GFT Technologies mit einem Plus von gut 14 Prozent. Die Geschäftszahlen des Bankensoftwarespezialisten kamen gut an. "Vor allem die Ertragsseite überzeugt", meinte ein Marktteilnehmer. Sartorius profitierten mit 3,6 Prozent Plus von einem guten Ausblick. Für Medigene ging es um gut 6 Prozent nach oben. Positiv wird gesehen, dass Medigene die Genehmigungen für erste klinische Studien im Bereich der T-Cell-Therapie erhalten hat. Aixtron stiegen um 6,6 Prozent und markierten mit 13,58 Euro neue Jahreshöchststände. Der TecDAX zog um 0,4 Prozent an.

Im insgesamt wenig veränderten MDAX fielen MTU Aero um 3 Prozent. Die Geschäftszahlen des Triebwerkbauers haben keine großen Überraschungen gebracht. Das bereinigte Ergebnisse liege leicht über, der Umsatz wie auch die Dividende leicht unter den Erwartungen. NFS Capital betonte, dass der Einfluss der Triebwerksprobleme beim A320neo auf den Geschäftsverlauf 2018 zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abzuschätzen sei.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 85,6 (Vortag: 89,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,25 (Vortag: 3,61) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinnerund 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.470,49 -0,14% -3,46% DAX-Future 12.456,50 -0,26% -3,08% XDAX 12.463,31 +0,27% -3,10% MDAX 26.272,29 -0,10% +0,27% TecDAX 2.603,00 +0,44% +2,92% SDAX 12.182,16 +0,12% +2,48% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,46 8 ===

