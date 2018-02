Die E-Rechnung kommt, zunächst für Behörden. Die meisten Unternehmen haben schon davon gehört, viele sehen sich gut aufgestellt. Eine Umfrage offenbart jedoch frappierende Wissenslücken. Und die könnten teuer werden.

Neun von zehn Unternehmen haben keine Ahnung, was eine elektronische Rechnung ist. Falls Sie diese Nachricht erstaunt, sind Sie derartige Tiefschläge aus der Praxis der Digitalisierung entweder bereits gewohnt - oder denken vielleicht selbst noch, dass ein PDF eine digitale Rechnung darstellt. Der E-Rechnungsanbieter Crossinx hat in einer Umfrage genau dies ausgewertet: Demnach verschicken 39 Prozent nach eigenen Angaben elektronische Rechnungen, sitzen aber in großen Teilen dem Irrtum auf, es handele sich dabei um ein per E-Mail verschicktes PDF-Dokument.

In gut eineinhalb Jahren soll die E-Rechnung in der Verwaltung Standard sein und damit auch bei allen Unternehmen und Dienstleistern, die Rechnungen an Bundesbehörden stellen. XRechnung heißt der Standard, für den die Bundesregierung im vergangenen September eine Rechtsverordnung erlassen hat. Es handelt sich, vereinfacht ausgedrückt, um einen nach genauen Vorgaben strukturierten Datensatz, dessen Träger ein XML-Dokument ist. Wie dieser auszusehen hat, ist in Konformitätskriterien festgelegt. Die Einführung läuft bereits und wird im November 2018 Pflicht für die obersten Bundesbehörden und Verfassungsorgane des Bundes, ...

