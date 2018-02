Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -



-Der Branchenexperte wurde verpflichtet, um das anhaltende Wachstum des Kapselgeschäfts des Unternehmens in der Region zu unterstützen-



ACG, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Fertigungslösungen für Unternehmen der Pharmabranche und Hersteller von medizinischen Lebensmitteln, hat Steven Facer zum Vizepräsidenten für Europa ernannt. In seiner Rolle wird er dafür verantwortlich sein, die ambitionierten Wachstumspläne für das Kapselgeschäft des Unternehmens in der Region zu unterstützen und die Vertriebs- und Kundendienstteams weiter auszubauen, um europäischen Kunden einen Ansprechpartner in unmittelbarer Nähe zu bieten.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640105/ACG_Group_Steven_Facer.jpg )



Steven bringt über 25 Jahre an Erfahrung im Bereich Pharmazie und Gesundheitswesen mit, die er in unterschiedlichen Märkten weltweit gesammelt hat. Steven war zunächst bei Colorcon als geschäftsführender Direktor tätig, bevor er zum Senior-Vizepräsidenten von Capsugel ernannt wurde. Bei beiden Positionen trug er die Verantwortung für die EMEA-Region. Außerdem kann er auch auf seine Tätigkeit als Vizepräsident bei Catalent Pharma zurückblicken.



Steven Facer tritt die Nachfolge von Keith Nazareth an, der nach einer 27-jährigen Karriere bei ACG in den Ruhestand gehen wird, wo er für den Aufbau und das Wachstum des heute etablierten europäischen Geschäfts verantwortlich war.



Selwyn Noronha, der für das Kapselgeschäft zuständige Geschäftsführer von ACG, kommentierte die Ernennung folgendermaßen: "Wir heißen Steven mit Freude im Team willkommen. Er hat bereits viel Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Handel gesammelt, so dass er einen ganzheitlichen Einblick in die Branche hat und uns daher dabei unterstützen kann, unsere regionalen Entwicklungspläne umzusetzen."



Steven Facer fügte hinzu: "ACG hat ehrgeizige Wachstumspläne und ich freue mich darauf, diese Herausforderung anzunehmen und Teil dieser aufregenden Reise zu sein.



ACG ist eine spannende Marke, die ihr Kapselgeschäft bereits gut auf dem europäischen Markt etabliert hat. Trotzdem es gibt immer noch viele Möglichkeiten und wir werden in den kommenden Monaten einige aufregende Ankündigungen machen."



Hinweise für die Redaktion:



Über ACG



Die ACG-Gruppe ist der weltweit einzige Anbieter von integrierten Fertigungslösungen für die Pharmaindustrie. Das vielfältige Produktangebot von Kapseln, Folien, Engineering- und Inspektionssystemen erfüllt die Anforderungen internationaler regulatorischer Anforderungen nicht nur, sondern übertrifft diese auch noch. ACG setzt sich ein einziges Ziel: Alles zu bieten, was für eine effiziente Kapsel- und Tablettenherstellung benötigt wird.



ACG verfügt über mehr als 5 Jahrzehnte an Erfahrung und ist in über 100 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitern auf der ganzen Welt vertreten. Mit unserem kundenorientierten Ansatz, der Pflege von Kundenbeziehungen und nicht zuletzt dank unserer Würde und Transparenz haben wir es geschafft, viele treue, zufriedene Kunden und Partner gewinnen.



Für Medienanfragen



Tanya Grover



tanya.grover@acg-world.com



Publicite Ltd



Katrina Suppiah/Lisa Henshaw



E-Mail: k.suppiah@publicite.co.uk / l.henshaw@publicite.co.uk



Tel.: +44-(0)-208-543-6582



