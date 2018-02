Straubing (ots) - Doch der Einfluss der Waffenlobby ist ungebrochen. Frühere Initiativen im Kongress, "Bump Stocks" zu verbieten, verliefen im Sande. Stattdessen soll bald ein "Gesetz für den besseren Gehörschutz für Waffenbesitzer" verabschiedet werden. Das meint nichts anderes als den erleichterten Erwerb von Schalldämpfern. Man stelle sich einmal vor, ein Amokläufer tötet "mit Gehörschutz" in einer Schule, und niemand hört die Schüsse. Eine entsetzliche Vorstellung. Diese beeindruckt die Republikaner offenbar nicht. In Floridas Parlament haben sie eine Debatte über schärfere Waffengesetze unterbunden. Dennoch: Gerade junge Menschen sind nicht mehr bereit, den Waffenwahnsinn mitzutragen. Hoffentlich haben sie einen langen Atem und lassen sich nicht von Trumps Mini-Zugeständnissen einlullen.



