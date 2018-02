Mannheimer Morgen zu den erneuten EU-Kartellstrafen Überschrift: Der Kunde zahlt die Zeche Brüssels Wettbewerbshüter sind so etwas wie die Polizei des europäischen Binnenmarktes. Dass der zuständigen Kommissarin die Arbeit erkennbar nicht ausgeht, darf die Mitgliedstaaten freuen. Schließlich mindern die millionenschweren Geldbußen ihre Beiträge für die Gemeinschaftskasse. Dennoch muss man immer wieder überrascht über die Kaltschnäuzigkeit einiger Unternehmensmanager sein, die glauben, ihre illegalen Praktiken zur Aufteilung des Marktes und der illegalen Preisabsprachen würden nicht auffallen. Am Ende fliegen die Kartelle immer auf - schon allein deshalb, weil immer häufiger Teilnehmer der konspirativen Treffen auspacken, um einer drohenden Millionenstrafe zu entgehen. Spricht sich das eigentlich nicht rum? Der Verbraucher darf indes mit Recht stinkesauer sein. Denn egal, ob es um den Seetransport von Fahrzeugen oder Zündkerzen geht, am Ende zahlt der Kunde die Zeche, weil entweder die Überführungskosten oder aber wesentliche Bauteile des Autos überteuert waren. Gleichzeitig macht die Wettbewerbskommissarin immer wieder klar: Enttarnte Kartelle begründen auch für den Kunden einen Schadenersatzanspruch. Streng genommen können sich Verbraucher ihr Geld zurückholen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

