Berlin (ots) - Der FDP-Bundestagsabgeordnete Wieland Schinnenburg hat vor der Bundestagsdebatte am Donnerstag zur Abgabe von Cannabis die anderen Fraktionen dazu aufgerufen, den Antrag seiner Fraktion zu unterstützen, nach dem Modellprojekte eingeführt werden sollen. "Das ist auch ein Angebot an die anderen Fraktionen, dass wir neue Erkenntnisse zu dem Thema gewinnen. Aus meiner Sicht gibt es kein Argument, das dagegen sprechen würde", sagte Schinnenburg der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). Ungefähr vier Millionen Menschen in Deutschland würden Cannabis mehr oder weniger regelmäßig konsumieren. "An dieser großen Zahl erkennt man, dass die Strafverfolgung zwar gut gemeint war, um die Ausbreitung des Drogenkonsums zu stoppen, aber nicht zu vernünftigen Ergebnissen geführt hat", erklärte Schinnenburg.



