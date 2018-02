Bielefeld (ots) - Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) hat davor gewarnt, die Energieeinsparverordnung beim Wohnungsbau in NRW außer Kraft zu setzen. Damit kritisiert er entsprechende Pläne der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf, die sich in einer Bundesratsinitiative dafür einsetzen will, die Energiesparverordnung von 2016 zunächst für drei Jahre auszusetzen. Die Verordnung besagt, dass bei Neubauten der Energiebedarf um 25 Prozent abgesenkt werden muss. Energieeffiziente Gebäude seien eine wichtige Stütze für den globalen Klimaschutz, sagten die BDF-Geschäftsführer Achim Hannott und Georg Lange der in Bielefeld erscheinenden "Neuren Westfälischen" (Donnerstag-Ausgabe). CDU und FDP im NRW-Landtag glauben, die strengen Energievorschriften machten den Wohnungsbau so teuer, dass deshalb zu wenig Wohnungen gebaut würden. Das sieht der BDF anders: Der eigentliche Grund für das zu knappe Wohnungsangebot sei die mangelnde Verfügbarkeit von Grundstücksflächen. Außerdem begrüßt die Fertrigbau-Wirtschaft, in dem vor allem Holzfertigbau-Unternehmen organisiert sind, die von der Großen Koalition beabsichtigte Reform der Grundsteuer, durch die nicht genutzte Grundstücke stärker besteuert werden sollen als solche, die zügig bebaut werden.



