Berlin (ots) - Die Kritik an der Großen Koalition ebbt nicht ab - und zwar nicht nur in der SPD, sondern auch innerhalb der CDU. Die Rede ist von einem "politischen Fehler" oder von "Selbstaufgabe" der Union. Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, widerspricht und sagt: "Die CDU hat inhaltlich bedeutende Erfolge erzielen können. Ja, wir können zu Recht sagen: Der Koalitionsvertrag trägt unsere Handschrift." Ist das richtig oder hat die Union doch ihre eigenen politischen Ziele aufgegeben, nur um "weiter so" regieren zu können? Hat die CDU mit dem Koalitionsvertrag Deutschland einen guten Weg in die Zukunft geebnet?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Matthias W. Birkwald, Rentenpolitischer Sprecher der Partei "Die Linke" im Deutschen Bundestag, und Stefan Kaufmann, Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag.



