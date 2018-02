Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") kündigte heute den

Beginn eines privaten Zeichnungsangebotes (das "Angebot") von

vorrangigen, 2025 fälligen Anleihen (die "Anleihen") mit einem

Gesamtnennbetrag von 600 Mio. $ an qualifizierte institutionelle

Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 in zuletzt

geänderter Fassung (der "Securities Act") und an bestimmte

Nicht-US-Personen gemäß Regulation S des Securities Act an. Bei den

Anleihen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte

Schuldverschreibungen von Weatherford International, LLC, eine in

Delaware (USA) ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und

eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des

Unternehmens. Die Anleihen werden von dem Unternehmen und von

Weatherford International Ltd., eine Exempted Company nach dem Recht

von Bermuda und eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft

des Unternehmens, vollständig und ohne Einschränkungen auf

vorrangiger, unbesicherter Basis garantiert.



Der Zweck des Angebotes ist die vollständige Rückzahlung der

vorrangigen, im März 2018 fälligen 6,00-%-Anleihen des Unternehmens

und die Finanzierung eines zeitgleich angekündigten Kaufangebots (das

"Kaufangebot") über den Barankauf sämtlicher vorrangiger, 2019

fälliger 9,625-%-Anleihen des Unternehmens sowie die Schuldentilgung.

Das Angebot ist nicht an den Vollzug des Kaufangebots die geknüpft.

Das Kaufangebot ist unter anderem an das Angebot geknüpft.



Die Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den

Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen ohne

erfolgte Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung von der

Registrierungsanforderung in den Vereinigten Staaten weder angeboten

noch verkauft werden.



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der vorstehend beschriebenen

Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in

Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot,

eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten

anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

mit ca. 29.200 Mitarbeitern ist in ungefähr 90 Ländern vertreten und

betreibt ein Netzwerk von ca. 880 Standorten für Produktion, Service,

Forschung und Entwicklung und Schulung.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu

zählen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) Aussagen in Zusammenhang

mit dem Angebot und der Verwendung des erzielten Erlöses,

einschließlich der Rückzahlung der 2018 fälligen Anleihen und des

Kaufangebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an

Wörtern wie "glaubt", "erwartet", "nimmt an", schätzt", "erwägt",

"plant", "möglich", "potenziell", "sollte", "könnte", "wird", "würde"

und "wird sein" und ähnlichen Begriffen und ihren Abwandlungen zu

erkennen, wobei diese Wörter nicht in allen zukunftsgerichteten

Aussagen auftauchen. Solche Aussagen unterliegen nennenswerten

Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte maßgebliche Faktoren,

die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückt sind, sind im Geschäftsbericht des Unternehmens auf

Formular 10-K für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember

2017 und den Risikofaktoren beschrieben, die von Zeit zu Zeit in

anderen bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen genannt

werden. Außer in den durch nationale Wertpapiergesetze geregelten

Fällen übernimmt Weatherford keine Verpflichtung, irgendwelche

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei

es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

anderen Gründen.



Investorenkontakt:

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice

President und

Chief Financial

Officer

Karen David-Green +1.713.836.7430

Vice President -

Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



