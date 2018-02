Sie wollen einen besseren Job? Dann achten Sie auf Ihre Füße! Wie Sie im Büro selbstbewusst und kompetent wirken, verrät die Körpersprache-Expertin Violeta Mikic.

Frau Mikic, wer ist eigentlich der absolute Körpersprache-Profi? Violeta Mikic: Fast alle Tagesschau-Sprecher. Sie stehen aufrecht von der Sohle bis zum Scheitel. Ihre Arme sind rechts und links vom Körper, nicht vor dem Bauch. Sie sprechen mit der Kamera, dementsprechend sind die Fußspitzen zur Kamera gerichtet, der Oberkörper, ihre Hüften, das Gesicht - der ganze Körper ist dem Gesprächspartner zugewandt. Das ist die größte Wertschätzung, die ich dem anderen entgegenbringen kann.

Und wie strahle ich im Sitzen Kompetenz aus? Ganz einfach: Je näher Sie am Tisch sind, desto weniger selbstbewusst und kompetent wirken Sie. Halten Sie Abstand, klammern Sie sich nicht fest. Wenn Sie sich einen gewissen Raum nehmen, wirken Sie kompetenter. Am besten legen Sie ihre Arme auf die Stuhllehnen. Das wirkt offen. Außerdem verhindert es, dass Sie die Hände vor dem Körper verschränken. Wenn Sie zuhören, können Sie sich in ihrem Stuhl auch ein wenig zurücklehnen.

Dann habe ich aber das Gefühl zu versacken.Nein, wenn Sie aufrecht sitzen und die Wirbelsäule nicht abrunden, versacken Sie nicht. Die Schultern bilden eine Linie, sind also weder hochgezogen noch lassen Sie sie fallen. . Wenn Sie zuhören, können Sie auch einen Arm auf den Tisch legen.

Arm auf dem Tisch, Körper zum Sprechenden. Drehe ich dann nicht automatisch jemandem in der Runde den Rücken zu? Ja. Wenn rechts von Ihnen jemand sitzt, wirkt der Arm schnell wie eine Mauer. Lassen Sie ihn dann lieber auf der Armlehne.

Der Tisch ist aber doch verlockend, unbewusst stütze meine Ellenbogen auf. Ist das schlimm?Das wirkt sehr brav. Der Tisch ist nicht zum Festhalten da, sondern um Kaffee hinzustellen.

Ist es okay, wenn ich den Kopf aufstütze? Eine lange Diskussion kann dazu führen, dass wir den Kopf aufstützen. Es signalisiert, dass wir müde sind, unser Kopf voll ist und dass wir keine Lust mehr haben.

Ich kann es einfach nicht lassen, mich am Gesicht, Hals oder Arm zu berühren.

