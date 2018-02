Die französische Bevölkerung wächst immer langsamer - das wirkt sich auch auf die Krippen aus. Eine Gratwanderung zwischen historischen Prognosen und modernen Realitäten.

Im modernen Europa gibt es nicht mehr viele nationale Marotten. In Frankreich hat sich eine hartnäckig gehalten: Die Sorge um die Demographie. Seit dem 18. Jahrhundert zerbrachen sich die französischen Eliten dem Kopf über eine zu niedrige Geburtenrate. Man sah, wie in England und Deutschland die Bevölkerung innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit um die Hälfte zunahm, während sie in Frankreich nahezu stagnierte - und fürchtete, das könne böse Folgen haben.

Nach dem Einmarsch der Preußen in Paris während des Kriegs 1870/71 wurde daraus eine vermeintliche Gewissheit, und noch mehr nach dem Ersten Weltkrieg. "Die größte Gefahr, die Frankreich bedroht, ist seine schwache Geburtenrate." hieß es auf einem massenhaft geklebten Plakat von 1919. "Wären wir zehn Millionen Franzosen mehr gewesen, hätte Deutschland uns nie angegriffen." lautete das Argument.

Die Franzosen wurden angehalten, mehr Nachwuchs zu generieren: "Eine kinderreiche Familie, das bedeutet Freude im Haushalt, Vertrauen zwischen den Eheleuten, Reichtum, wenn die Kinder zu arbeiten beginnen, Wohlstand im Alter, und die Gewissheit, seine nationale Pflicht getan zu haben", hieß es in der Werbung für mehr kleine Franzosen.

Recht bald nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte das lange Werben endlich Erfolg. Frankreich wurde zu einem der europäischen Länder mit dem stärksten Bevölkerungswachstum. Die frühere Skepsis wich einer neuen Zuversicht: Um 2040 wäre nicht mehr Deutschland, sondern unser westlicher Nachbar das bevölkerungsstärkste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...