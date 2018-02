Eine von der Union in Auftrag gegebene Studie zeigt: Eltern sind für mehr Einfluss des Bundes beim Thema Bildung. CDU und CSU haben einen Vorschlag.

Für die meisten Eltern ist die Kleinstaaterei im deutschen Schulwesen unverständlich, zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Demnach befürworten es 72 Prozent der Befragten, wenn der Bund mehr Einfluss beim Thema Bildung hätte.

Bei jenen mit Kindern ist der Anteil sogar noch höher. Die Studie zeigt auch: Ostdeutsche sind eher für eine zentral gesteuerte Bildungspolitik als Westdeutsche.

Das Problem: Der Bund kann gesetzlich nur in Ausnahmefällen in Bildung investieren, weil dafür die Länder zuständig sind. Die Kommunen müssen Herausforderungen wie berufliche Bildung, Digitalisierung und Integration also alleine stemmen.

