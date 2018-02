CDU-Politiker Röttgen plant, den Etat für Verteidigung auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben. Außenminister Gabriel kritisiert er scharf.

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen will die deutschen Verteidigungsausgaben in den kommenden vier Jahren auf 1,4 oder 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung anheben. Das sei machbar, glaubwürdig und würde Deutschland erlauben, auch politischen Einfluss in Sicherheitsfragen geltend zu machen, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Zurzeit gibt Deutschland rund 1,2 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Der Anstieg würde bedeuten, den Etat des Verteidigungsministeriums auf mehr als 50 Milliarden Euro anzuheben. Der Betrag könnte bei 1,4 Prozent noch höher ausfallen, weil die deutsche Wirtschaft wächst: Es sind deswegen schon Mehrausgaben erforderlich, um den prozentualen Anteil an der Wirtschaftsleistung halten zu können.

Röttgen warf vor allem Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor, von dem ausgehandelten Koalitionsvertrag abzurücken und damit die Glaubwürdigkeit Deutschlands zu beschädigen. Es sei eindeutig festgelegt, dass eine Koalition zu den Verpflichtungen der Nato stehe, die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben. Es sei kein Zeichen von Verlässlichkeit, dass "der geschäftsführende ...

