Deutsche Bank senkt HeidelbergCement-Ziel auf 104,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen von 104,60 auf 104,50 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zementkonzern habe im Schlussquartal erneut solide abgeschnitten, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erste Aussagen zum neuen Jahr seien ermutigend. Die Gewinndynamik verbessere sich und die Bewertung der Aktien sei attraktiv. Eine leichte Kürzung seiner operativen Gewinnschätzung (Ebitda) für 2018 begründete er mit dem starken Euro.

JPMorgan senkt Siemens Gamesa auf 'Underweight' - Ziel 11,5 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa nach Zahlen und einem Kapitalmarkttag von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 11 auf 11,5 Euro angehoben. Es sei nach wie vor schwer einzuschätzen, wie sich die Siemens-Tochter weiter entwickelt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daran hätten die Aussagen am Kapitalmarkt wenig geändert. Er präferiert in der Branche weiter den dänischen Konkurrenten Vestas, dessen Aktie er mit "Overweight" einstuft.

DZ Bank hebt Metro AG auf 'Kaufen' - Fairer Wert 19,10 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Metro AG nach den jüngsten Kursverlusten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Aktien auf 19,10 Euro belassen. Für Neuengagements bei Papieren des Lebensmittelhändlers sprächen die sehr niedrige Bewertung und die attraktive Dividendenrendite, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig belastend seien das Russlandgeschäft und eine mögliche Anteilsplatzierung durch den Elektronikhändler Ceconomy.

HSBC senkt Fraport auf 'Reduce' - Ziel 75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Fraport von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Am Frankfurter Heimatflughafen erstarke zwar das Passagieraufkommen, das Wachstum geschehe aber auf Kosten einer niedrigeren Profitabilität, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die guten Perspektiven an den internationalen Flughäfen überlagern. Er kürzte seine Gewinnschätzungen und hob eine im historischen Vergleich hohe Bewertung der Aktien hervor.

Credit Suisse senkt Aurubis auf 'Underperform' - Ziel: 62 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Aurubis von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 72,16 auf 62 Euro gesenkt. Die inzwischen ambitionierte Bewertung des Kupferproduzenten bei zugleich möglichen negativen Marktentwicklungen hätten ihn zu diesem Schritt bewogen, begründete Analyst James Gurry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein neues Anlageurteil. Aurubis sei gut geführt, doch kräftig steigende Investitionen dürften 2018 selbst bei positiv überraschenden Ergebnissen für einen negativen Barmittelfluss sorgen.

RBC Capital hebt Zalando auf 'Sector Perform' - Ziel 46 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando in einer Branchenstudie von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 46 Euro erhöht. Die Investitionen in das weitere Wachstum dürften zwar die Margen mittelfristig weiter belasten, dies dürfte aber inzwischen in den Markterwartungen enthalten sein, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin erhöhte ihr Kursziel, da sie den Bewertungshorizont angepasst hat. Der deutsche Mode-Onlinehändler habe jetzt zudem geringere Risiken bei der Gewinnentwicklung und sei im Vergleich zu den europäischen Konkurrenten wettbewerbsfähiger.

HSBC hebt Puma auf 'Buy' - Ziel bleibt 425 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Puma SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber mit 425 Euro unverändert belassen. Analystin Anne-Laure Bismuth rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Sportartikelkonzern im März auf seinem Kapitalmarkttag anspruchsvolle aber realistische Ziele für das Jahr 2022 bekanntgeben wird. Nach einer Kurskorrektur sei die Aktie wieder attraktiv. Positiv wertet Bismuth auch einen bald deutlich höher erwarteten Streubesitz.

Hauck & Aufhäuser startet CTS Eventim mit 'Buy' - Ziel 49 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat CTS Eventim mit "Buy" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2017 könnten nach dem sehr starken Vorjahresquartal eine gute Einstiegschance bieten, schrieb Analyst Gunnar Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ins neue Jahr sei der Tickethändler vielversprechend gestartet. Das Unternehmen überzeuge mit Größenvorteilen und niedrigen Kosten durch die Verwendung nur einer Ticketing-Plattform.

HSBC senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 197 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge (VW) von 206 auf 197 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Wolfsburger 2018 und 2019 über den Markterwartungen, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die VW-Aktie sei sein Top-Pick im Automobilsektor. Sein Kursziel sinke derweil aus Bewertungsgründen.

DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Börse - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach Jahreszahlen von 109 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. 2017 sei zwar nicht nur turbulent, sondern auch im Ergebnis etwas enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig sei der Börsenbetreiber aber gut positioniert, um weiter von den eingeleiteten strukturellen Wachstumsinitiativen und potenziell einem zyklischen Aufschwung der Handelsaktivität von dem im abgelaufenen Jahr sehr niedrigem Niveau zu profitieren.

