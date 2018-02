Toronto (ots/PRNewswire) -



Zur umgewandelten Bereitstellung von Lösungen mithilfe multidimensionaler Partnerschaften von Akteuren der Branche bringt das Unternehmen eine einzigartige Cloud-basierte IdD-Plattform auf den Markt.



CONNVEX (https://www.connvex.com/), die weltweit innovativste und skalierbare Plattform für das Ökosystem Fahrzeugvernetzung, zur Beschleunigung der Einführung vernetzter Fahrzeugtechnologie, wurde von Fleet Complete, dem am schnellsten wachsenden internationalen Anbieter von IdD-Lösungen im Bereich kommerzieller Fahrzeugvernetzung auf den Markt gebracht. Diese Markteinführung stellt den Beginn einer neuen Ära in der IdD-Evolution von Fuhrparks dar. Diese ermöglicht unterschiedlichen Akteuren, sich die innovative Cloud-Infrastruktur sowie prädiktive Analytik und Telematik-Expertise zur optimalen Wertsteigerung für Endverbraucher zunutze zu machen. Von den daraus resultierenden Lösungen zur Umwandlung profitieren nicht nur Flotteneigner, sondern darüber hinaus Erstausrüster, Systemlieferanten, Aftermarket-Teilnehmer, Regierungen, Stadtverwaltungen, Finanzinstitute und zahlreiche weitere Akteure.



Als hochmoderne Cloud-Plattform ermöglicht CONNVEX (https://www.connvex.com/) eine beispiellose gemeinsame Nutzung von Ressourcen innerhalb eines beidseitig nutzbringenden Ökosystems. Die Plattform verbessert die Bereitstellung von Lösungen und neuen Geschäftsmodellen bedeutend, insbesondere in den Bereichen autonomes Fahren, Gütermobilität und Smart City-Infrastruktur. Konvergente Aggregatdaten und KI-basierte Analysen - CONNVEX bieten allen Teilnehmern vertieftes Lernen und nie da gewesene Einsicht, was entscheidend für die Planung und Entwicklung einzigartiger Lösungsangebote ist. Die Bandbreite erstreckt sich auf Ferndiagnosen und Prognosen, Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme, Fahrgemeinschaften, Elektromobilität, digitale Frachtvermittlung und Video-Telematik sowie mobile Ressourcenverwaltung und vieles mehr. Sämtliche Anwendungen von CONNVEX dienen der Einsparung von betrieblichen Aufwendungen und der Verbesserung von Umsatzmöglichkeiten für den Endverbraucher.



"Wir freuen uns sehr über die Markteinführung dieser transformativen Plattform, die bahnbrechend für die Zukunft des vernetzten Automobilraums sein wird", so Tony Lourakis, Unternehmensgründer und CEO, Fleet Complete. "CONNVEX hat sich das kollektive geistige Eigentum von Fleet Complete und Unternehmenspartnern zunutze gemacht, um Unternehmen aller Art und jedweder Größe leistungsstarke Cloud-basierte Analytik und Lösungen bereitzustellen. Es wird eine gemeinsame Kreation neuer Einnahmequellen und -möglichkeiten für eine Vielzahl von Branchenteilnehmern ermöglicht. Unabhängig von der Größenordnung ist jeder betroffen, was die Mobilität, wie wir sie kennen, verändert.



CONNVEX hat bereits Furore in der vernetzten Fahrzeugindustrie gemacht, was sowohl bestehende als auch zukünftige Partnerschaften stimuliert. Die Plattform wird jetzt wirksam durch weltweit führende Erstausrüster, Zulieferer wichtiger Fahrzeugsysteme und -komponenten, Städte, Navigationsdienstleister, Fuhrparks und weitere Beteiligte eingesetzt. Neue Produktionen wurden bereits in Gang gesetzt und weitere Ankündigungen stehen in der nahen Zukunft bevor.



Über Fleet Complete®



Fleet Complete® ist ein weltweit führender IdD-Anbieter von unternehmenskritischen Fuhrparks, Assets und mobilen Lösungen zur Personaleinsatzplanung. Das Unternehmen betreut über 400.000 Teilnehmer und über 30.000 Unternehmen in Kanada, den USA, in Mexiko, Australien, den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen. Wichtige Vertriebspartnerschaften bestehen mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und Deutsche Telekom (T-Mobile) in zahlreichen europäischen Ländern. Fleet Complete® gilt als eines der Unternehmen, die weltweit am schnellsten wachsen. Für Innovation und Wachstum wurden Fleet Complete® zahlreiche Auszeichnungen verliehen. Weitere Informationen unter http://www.fleetcomplete.com



