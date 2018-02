Berlin (ots) - Die jüngsten Bilder vom Bombenhagel auf das syrische Ost-Ghuta sind erschütternd und verstörend. Präsident Assad geht über Leichen. Aber nicht nur er. Die verbliebenen islamistischen Rebellen sind keine Freiheitskämpfer, sondern Verfechter eines finsteren Scharia-Staats. Die Ableger des Terrornetzwerks al-Qaida oder versprengte IS-Kämpfer nehmen ebenfalls keine Rücksicht auf zivile Opfer. Assads Soldaten werden sie am Ende in die Flucht schlagen oder auslöschen. Der Diktator in Damaskus hat gesiegt. Russlands Präsident Putin erkannte die Schwäche des Westens und ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Es ist grotesk: Assad kann zwar in den großen Fragen ohne den Segen des russischen Präsidenten nichts entscheiden. Aber er sitzt fester im Sattel denn je. Der syrische Machthaber ist für Putin der Garant des Status quo.



