Auch am Mittwoch war der DAX zwischen 12375 Punkten und 12500 Punkten festgefahren. Mit leichten Verlusten hat er den Handel zur Wochenmitte beendet. Vor dem nach Börsenschluss angekündigten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung übten sich die Marktteilnehmer in Zurückhaltung. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,14 Prozent bei einem Stand von 12.470,49 Punkten. Investoren erhofften sich am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...