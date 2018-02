Die Wirtschaft nimmt stärker an Fahrt auf, attestierten die Zentralbanker auf der letzten Sitzung von Fed-Chefin Yellen. Darauf müssen sie vorbereitet sein.

Die Lage war besser als gedacht. Eine Reihe von Notenbankern korrigierten ihre Prognose für die US-Wirtschaft auf ihrer jüngsten Sitzung nach oben. Die Steuerreform war üppiger ausgefallen, als noch im Dezember angenommen. Das weltweite Wachstum blieb auf Kurs, die Aktienmärkte lieferten immer neue Rekorde.

Auf der letzten Sitzung von Fed-Chefin Janet Yellen am 30. und 31. Januar diskutierten die Zentralbanker vor allem über die Frage, wie sie auf eine heiß laufende Volkswirtschaft reagieren sollten. Das zeigen die Fed-Protokolle, die am Mittwochabend veröffentlicht wurden.

Die Sitzung fand eine Woche vor der überraschenden Korrektur an den Märkten statt. Erst am 26. Januar hatten die Aktienmärkte einen neuen Höchststand erreicht. "Eine Mehrheit der Teilnehmer gab an, dass mit den gestiegenen Erwartungen für das Wirtschaftswachstum auch die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres graduelles Anziehen der Geldpolitik steigt", heißt es in dem Protokoll.

Traditionell werden darin lediglich die wichtigsten Diskussionspunkte zusammengefasst. Wer genau was gesagt hat, wird erst mit einer Verzögerung von fünf Jahren veröffentlicht.

Im Dezember war die Fed noch von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgegangen. Das Protokoll lässt nun darauf schließen, dass auch ...

