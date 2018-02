Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SweeGen, Inc., ein Unternehmen für naturbasierte Süßstoffe, dringt mit seinen Bestevia® Stevia-Süßstoffen in den asiatischen Markt vor. Ein Lebensmittelgroßunternehmen aus der Region hat verschiedene Optionen getestet, die Stevia-Süßstoffe von SweeGen ausgewählt, und eine Vereinbarung über zunächst 20 Tonnen Bestevia® zur Verwendung als Süß- oder Geschmacksstoff abgeschlossen. SweeGen hat dank seiner industriellen Produktionskapazität bereits mit der Lieferung im Rahmen der Vereinbarung begonnen.



Steigende Adipositas- und Diabetesraten führen dazu, dass Verbraucher in Asien nach gesünderen Alternativen zu Zucker und künstlichen Süßstoffen suchen. Darüber hinaus sind verschiedene asiatische Länder stark von Vorschriften über die Zuckerreduzierung und von Steuern auf Zucker betroffen.



"Der asiatische Markt hat für SweeGen große strategische Bedeutung. Diese 20 Tonnen sind der Beginn unserer spannenden Expansion in den asiatischen Markt. Wir freuen uns, den Verbrauchern unsere gesünderen, Nicht-GVO-Stevia-Süßstoffe anbieten zu können, die wie Zucker schmecken", sagte Katharina Pueller, Leiterin des Natural Sweetener Business von SweeGen.



Die kalorienfreien Bestevia® Reb-M und Reb-D Stevia-Süßstoffe von SweeGen überzeugen durch ihren reinen, zuckerähnlichen Geschmack. Bestevia® Reb-M von SweeGen erhielt 2017 die Bestätigung als Nicht-GVO-Produkt.



INFORMATIONEN ZU SWEEGEN



SweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kalorienfreien Süßstoffen für die Nahrungsmittel-, Getränke, und Geschmacksstoffbranchen. Die solide Produktpipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die garantierten Fertigungskapazitäten sowie F&E bilden die Basis des Unternehmens für Innovation und die Bereitstellung von hochwertigen Süßstoffen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit info@sweegen.com oder bei einem Besuch der Website von SweeGen www.sweegen.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und Leistung von SweeGen, Inc. sowie weitere Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sie sind keinerlei Zusicherungen und sind ihrem Wesen nach verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. und ohne Einschränkung diejenigen, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit und SweeGen, Inc. lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Pressemitteilung darzustellen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse wiederzugeben.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf



OTS: SweeGen, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125626 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125626.rss2