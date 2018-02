Freiburg (ots) - Ein Grundpfeiler unserer demokratischen Ordnung ist das Prinzip der Repräsentativität. Die Wähler wählen weder Regierung noch Kanzler, sondern ein Parlament, das sich aus Abgeordneten verschiedener Parteien zusammensetzt. Deren Aufgabe ist es, Mehrheiten zur Wahl eines Kanzlers oder einer Kanzlerin zu organisieren, dem oder der dann die Regierungsbildung obliegt. Wenn Bürgerinnen und Bürger inmitten einer ohnehin grassierenden Verunsicherung über die Verhältnisse im Land das Gefühl haben, ihr eigener Gang zur Wahlurne habe sich als sinnlos erwiesen, müssen die Alarmglocken läuten. Der Wahlakt selbst verliert dann nämlich an Wert - und damit auch die Demokratie in ihrem Kern. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Aber kurz davor; des Gewürges wegen, in das die Regierungsbildung dieses Mal ausgeartet ist. http://mehr.bz/khs44l



