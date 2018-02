3D Signatures Inc. / 3D Signatures Inc. gibt positive Topline-Ergebnisse der Entwicklungsstudie zur Beurteilung seines Telo-HL-Tests für das Hodgkin-Lymphom bekannt . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

TORONTO (Kanada), 20. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D Signatures Inc. (TSX-V:DXD (http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=DXD)) (OTCQB:TDSGF) (FSE:3D0) (das "Unternehmen" oder "3DS") freut sich mitteilen zu können, dass eine vorläufige Analyse der Studiendaten von dritter Stelle für Telo-HLTM, dem in Entwicklung befindlichen Test von 3DS für das Hodgkin-Lymphom (HL), zeigt, dass die TeloViewTM-Plattform des Unternehmens in der Lage ist, mit einem hohen Grad an statistischer Aussagekraft mehrere Unterschiede zwischen einer Patientengruppe, die auf die Standard-ABVD-Chemotherapie anspricht, und einer Gruppe, die innerhalb der ersten 12 Monate rezidive oder refraktäre Merkmale aufweist, zu erkennen.

Telo-HLTM soll Ärzten den ersten Biomarker zur Verfügung stellen, um die 15 %-20 % der neuen HL-Patienten zu identifizieren, bei denen eine Standard-Chemotherapie wahrscheinlich scheitern würde und die sofort für eine weitergehende Behandlung oder für die Aufnahme in klinische Studien in Betracht gezogen werden sollten, um Zugang zu neuen Behandlungen wie Immuntherapien zu erhalten. 3DS hat eine klinikkonforme Methodik für die Anwendung seines TeloViewTM-Prozesses zur Diagnose des Hodgkin-Lymphoms anhand von Biopsieproben entwickelt, wobei eine sensiblere Bildgebungstechnologie als bei früheren HL-Studien zum Einsatz kommt. Für diese Studie wurden Proben von mehr als 400 HL-Patienten (die anschließend mit ABVD behandelt wurden) verarbeitet. Daran beteiligt waren vier Krankenhäuser in Kanada und Europa. Dabei wurde das Dreistufenverfahren von 3DS angewendet, bestehend aus einem Nasslabor-Co-Immuno-Telomer-FISH-Assay, dreidimensionaler Bildgebung (mit der Identifikation von 30 Hodgkin- und 30 Reed-Sternberg-Zellen) und einer darauffolgenden TeloView-Softwareanalyse. Die mehrparametrische Telomer-Analyse mit TeloViewTM wurde von 3DS durchgeführt (blind ggü. Patientenstatus) und die Ergebnisse wurden dann mit dem Statistikpartner BioStat Solutions Inc. ("BSSI") geteilt, der die TeloViewTM-Daten mit den entsprechenden klinischen Ergebnissen für die Patienten verglich, wobei hochsignifikante Gruppenunterschiede über mehrere TeloViewTM-Parameter hinweg festgestellt wurden. "BSSI ist über die Zusammenarbeit mit 3DS sehr erfreut, da diese es 3DS ermöglicht, die Qualität der verwendeten Daten auf höchstem Niveau zu gewährleisten, und das Unternehmen in der Lage ist, die bestmögliche Analyse dieser prädiktiven Technologie für die HL-Behandlung bereitzustellen", sagte Ronald L. Bromley, CEO von BioStat Solutions, Inc. "Wir sind der Ansicht, dass diese Ergebnisse aus der Anwendung unserer TeloViewTM-Plattform auf das Hodgkin-Lymphom so gut sind, dass das Unternehmen jetzt noch zuversichtlicher mit der Entwicklung des endgültigen Scoring-Modells für seinen Telo-HLTM-Test fortfahren kann, um die Reaktion auf der Ebene des einzelnen Patienten vorhersagen zu können", sagte Jason Flowerday, CEO von 3D Signatures. "Dies sind großartige Nachrichten für das Telo-HLTM-Programm und wir sind weiterhin auf Kurs, um alle Phasen der Testentwicklung und analytischen Validierung bis April 2018 abschließen zu können." Das Unternehmen beabsichtigt, die abgeschlossene Testentwicklung und Validierung bei einer renommierten klinischen Zeitschrift zur Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2018 einzureichen. "Diese Studie baut auf der grundlegenden Arbeit des akademischen Labors von Dr. Sabine Mai auf, um das 3D-Telomer-Profiling als neuartige Biomarker-Plattform zu etablieren. Wir erachten dies als ein neues Paradigma für genomische Stabilitätstests, das in der klinischen Studienforschung und in der Labormedizin breit anwendbar ist", sagte Dr. Kevin Little, CSO von 3D Signatures. Über Telo-HL Telo-HL basiert auf der proprietären TeloView-Softwareplattform von 3DS und dient dazu, Ärzte mit dem ersten Set von Biomarkern zu versorgen, mit deren Hilfe zwischen Patienten, die auf eine Standard-ABVD-Chemotherapie ansprechen, und den 15 %-20 % der Patienten, denen eine Standard-Chemotherapie nicht hilft und die innerhalb des ersten Jahres refraktäre oder rezidivierende Merkmale aufweisen, unterschieden werden kann. Das Unternehmen geht davon aus, dass Telo-HL Patienten hilft, die eine personalisierte Behandlung wünschen, und für signifikante Kosteneinsparungen zugunsten von Kostenträgern und Versicherern sorgt, die derzeit die Last teurer Behandlungen und Verfahren tragen müssen, die möglicherweise nicht erforderlich sind, wenn Patienten zu Beginn der Behandlung für gezieltere und wirksamere Therapien in Betracht gezogen werden könnten. Über BSSI BioStat Solutions Inc. (BSSI) ist ein privat geführtes, professionelles Dienstleistungsunternehmen, das pharmazeutischen und Biotechnologie-Unternehmen sowie staatlichen Stellen und ihren Auftragnehmern statistisches und bioinformatisches Fachwissen zur Verfügung stellt. Das vielfältige Team von BSSI aus Statistikern, Bioinformatikern, Epidemiologen und Genetikern liefert Antworten auf komplexe und herausfordernde analytische Fragen. Unabhängig davon, ob der Kunde Probleme in Bezug auf Big Data oder maschinelles Lernen zu bewältigen hat oder nach neuen Strategien für Biomarker oder Diagnosegeräte sucht, bietet BSSI solide Ergebnisse, die eine effektive Entscheidungsfindung ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BSSI unter: http://www.biostatsolutions.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=on9WV4KoXt05eV90vbnVFF1sISinGcb4zZE04C1lvx1g-FjkcVjiwZATHM7xvxcZ7XF62G7r-75Z2xVZJ5v8WJxSwSYXeZ6Vue7ivP3VJTuZYXRCyVuBwkS8GadXgQXO). Über 3DS 3DS (TSX-V:DXD; OTCQB:TDSGF; FSE:3D0) ist ein Unternehmen für personalisierte Medizin mit der proprietären Softwareplattform TeloViewTM, die darauf abzielt, den Verlauf bestimmter Krankheiten vorherzusagen und die Behandlungsmöglichkeiten auf den einzelnen Patienten abzustimmen. Die Technologie basiert auf der dreidimensionalen Analyse von Telomeren, den Schutzkappen an den Enden der Chromosomen. Die TeloViewTM-Softwareplattform von 3DS misst die Organisation des Genoms und seine Entsprechung zum Stadium einer bestimmten Krankheit, zur Geschwindigkeit des Fortschreitens der Erkrankung, wie verschiedene Krankheiten auf unterschiedliche Therapien reagieren werden sowie die Wirksamkeit und Toxizität von Medikamenten. Die proprietäre Imaging-Software von 3DS ist so konzipiert, dass sie über die Identifizierung hinausgeht, ob ein Patient an einer bestimmten Krankheit oder einem bestimmten Zustand leidet. Die TeloViewTM-Plattform dient stattdessen dazu, Ärzte und Patienten darüber zu informieren, wie unter Verwendung des einzigartigen TeloView ScoreTM eine Behandlung personalisiert und mit der Erkrankung einer Person am besten umgegangen werden kann. Da das Gesundheitswesen immer mehr zu besser informierten, patientenorientierten Ansätzen tendiert, will das Unternehmen mithilfe der TeloViewTM -Plattform eine personalisierte Medizin anbieten, die bessere Behandlungen mit besseren Ergebnissen ermöglicht. Die TeloViewTM-Plattform wird durch 25 klinische Studien gestützt, die mehr als 3.000 Patienten, 20 verschiedene Krebsarten sowie die Alzheimer-Krankheit umfassen. 3DS profitiert von zwanzig Jahren Forschung, 25 Mio. USD nicht verwässernden Investitionen in die Plattform und mehr als 130 unterstützenden Publikationen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von Patenten in Bezug auf die dreidimensionale Telomer-Analyse für proliferative Erkrankungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) hämatologischer Erkrankungen wie Hodgkin-Lymphom, multiplem Myelom und chronischer myeloischer Leukämie. Das 3DS-Portfolio an geistigem Eigentum umfasst auch Prostatakrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, Melanome, Darmkrebs und die Alzheimer-Krankheit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: http://www.3dsignatures.com (http://www.3dsignatures.com/). Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte: Jason Flowerday

CEO & Director

416-673-8487

investors@3dsignatures.com Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung ("zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben werden. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen über Begriffe wie "schätzen", "potenziell", "offen", "Zukunft", "annehmen", "projizieren", "betrachten", "glauben", "kann", "fortfahren", "erwarten", "planen", "werden", "sein" oder durch Aussagen, dass Ereignisse eintreten bzw. Ziele erreicht werden "können" oder "sollten", sowie anhand vergleichbarer Terminologie, einschließlich verneinender Variationen, identifiziert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder, sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie von 3DS zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet wurden, von Natur aus signifikanten medizinischen, wissenschaftlichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Risikofaktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften, Aussichten oder Chancen des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Risiken, die sich aus dem Ermessen des Managements von 3DS über die tatsächliche Verwendung der Nettoerlöse und der Fähigkeit, Erlöse anders zu verteilen als hier beschrieben, ergeben, des Risikos, dass der Telo-HLTM-Test möglicherweise nicht im ersten Quartal 2018 oder gar nicht als LDT kommerziell eingeführt werden kann, Unsicherheiten hinsichtlich der klinischen Studien und der Testentwicklung von 3DS, der Risiken hinsichtlich der Volatilität der Stammaktien von 3DS, der Risiken in Bezug auf die Möglichkeit, dass die Aktien der 3DS-Aktionäre verwässert werden, der Risiken in Bezug auf die Anforderungen von 3DS nach zusätzlicher Finanzierung und zukünftigem Zugang zu Kapital, des Risikos, dass die im Rahmen der Privatplatzierung erzielten Erlöse nicht ausreichen, um die geschäftlichen Ziele von 3DS zu finanzieren, des Risikos, dass eine positive Rendite auf eine Anlage in Stammaktion von 3DS nicht garantiert ist, der Risiken in Bezug auf die Absicht von 3DS, Gewinne einzubehalten und in absehbarer Zeit keine Bardividenden auf seine Stammaktien zu zahlen, der Risiken in Bezug auf das frühe Entwicklungsstadium bei 3DS, des Risikos, dass die Tests von 3DS nicht erfolgreich durchgeführt werden, der Risiken, in Bezug auf die Abhängigkeit von 3DS von Dritten, einschließlich Kooperationspartnern, Lizenzgebern und anderen, der Risiken in Bezug auf die 3DS-Rekrutierung für klinische Studien, des Risikos, dass es zurzeit keinen Markt für 3DS-Produkte und dass sich solch ein Markt, wenn überhaupt, nur langsam entwickelt, der Risiken in Bezug auf die Abhängigkeit von 3DS von wichtigem Personal, der Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerbscharakter der Biotechnologiebranche, der Risiken im Zusammenhang mit der kurzen Betriebsgeschichte von 3DS, fehlenden Einnahmen, Verlusten und der Unfähigkeit, sicherzustellen, dass das Unternehmen zukünftig Gewinne erzielen wird oder die Rentabilität erhalten bleibt, der Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Auflagen, der Risiken in Verbindung mit dem schnellen technologischen Wandel, der Risiken in Bezug auf den Umstand, dass die Software von 3DS jetzt oder in Zukunft unentdeckte Fehler, Bugs oder Schwachstellen enthalten kann; des Risikos, dass 3DS oder seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten mit oder ohne eigenem Zutun einer Vielzahl von zivilrechtlichen oder anderen gerichtlichen Verfahren, einschließlich Produkthaftungsansprüchen, ausgesetzt sind, den Risiken in Verbindung mit dem Schutz der Immaterialgüterrechte von 3DS; der Risiken in Bezug auf die begrenzte Erfahrung von 3DS auf den Gebieten Vertrieb, Marketing und Distribution, der Risiken in Bezug auf die Möglichkeit, dass die Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten von 3DS aufgrund ihrer Beschäftigung oder ihrer Verbindung zu Dritten in einen Interessenkonflikt geraten können, der Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten und der Einhaltung geltender Datenschutzgesetze durch 3DS sowie derjenigen Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Diskussion und Analyse des Unternehmensmanagements vom 29. November 2017 behandelt werden und bei SEDAR eingereicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Bei der Formulierung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt positiver Ergebnisse aus den aktuellen und geplanten klinischen Studien und Forschungs- und Entwicklungsinitiativen von 3DS, die kommerzielle Einführung des Telo-HLTM-Tests im ersten Quartal 2018 als LDT, den Erhalt behördlicher Genehmigungen für die klinischen Studien von 3DS, die derzeit laufen oder möglicherweise in Zukunft begonnen werden, die Fähigkeit von 3DS, seine Tests erfolgreich weiterzuentwickeln, Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage, das Fortbestehen der gegenwärtig guten Geschäftsbeziehungen von 3DS zu Dritten, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsmöglichkeiten zu angemessenen Konditionen, die Fähigkeit von 3DS, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Annahmen hinsichtlich des Wettbewerbs im Markt sowie der Produkte und der Technologie, die von den Mitbewerbern von 3DS angeboten werden, und die Fähigkeit von 3DS, Patente und Eigentumsrechte zu schützen. 3DS ist der Ansicht, dass die Annahmen und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung wiedergegeben werden, angemessen sind, kann jedoch keine Zusicherung dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Auf zukunftsgerichtete Aussagen sollte man sich nicht über Gebühr verlassen. Die Aussagen beziehen sich auf Informationen, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vorlagen, und 3DS wird diese Informationen nicht notwendigerweise aktualisieren, es sei denn, dies ist durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

