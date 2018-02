Im letzten Dezember präsentierte Prince de Bretagne Ihnen den neuen kulinarischen Trend: Blumenkohl-Couscous. Die originelle Idee besteht darin, das klassische Gemüse, das sehr reich an Vitamin-C ist, in einer neuen Trendversion, nämlich geraspelt zuzubereiten. 200 Food-Blogger testen z.Z. das neue Prince de Bretagne Konzept. Foto © Prince de Bretagne Jeder Blogger kauft an...

Den vollständigen Artikel lesen ...