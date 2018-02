Die bisherige Bandbreite des inländischen Angebotes an Lagerware blieb bestehen und sicherte mit Leichtigkeit eine ausreichende Versorgung. Die Qualität der Offerten vermochte in der Regel zu überzeugen. Nach wie vor waren großfallende Knollen lediglich in einem überschaubaren Umfang vorrätig. Die Nachfrage zeigte sich weiterhin von einer sehr ruhigen Seite. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...