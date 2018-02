Fresh Del Monte Produce Inc. hat bekannt gegeben, dass sein nordamerikanisches Tochterunternehmen am 5. Februar 2018 eine endgültige Einigung erzielt hat, Mann Packing Co. zu übernehmen. Mann Packing Co. Inc. ist ein preisgekrönter Innovator und führender Erzeuger, Verarbeiter und Lieferant einer breiten Auswahl an frischen und mehrwertigen Gemüseprodukten in...

