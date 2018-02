Die AfD will den Bundestag nutzen, um gegen den Journalisten Deniz Yücel Front zu machen. Die SPD fühlt sich dabei an Putin erinnert.

Die SPD hat die Forderung der AfD nach einer Missbilligung von Äußerungen des Journalisten Deniz Yücel durch die Bundesregierung scharf zurückgewiesen. "Die Missbilligung eines journalistischen Textes durch den Bundestag oder die Bundesregierung kommt staatlicher Zensur sehr nahe", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, dem Handelsblatt. "Die AfD zeigt damit, dass sie näher bei Erdogan und Putin steht, als auf dem Boden des Grundgesetzes."

Die AfD will, dass der Bundestag die Bundesregierung auffordert, Äußerungen Yücels zu missbilligen. Die Abgeordneten der Fraktion wollen dazu am Donnerstag einen entsprechenden Antrag vorlegen. Die AfD bezieht sich darin auf Kolumnen, die der Journalist für die "Tageszeitung" (taz) am 6. November 2012 ("Das ist nicht witzig") und am 4. August 2011 ("Geburtenschwund") geschrieben hat.

Die AfD schreibt, es sei dringend dem Eindruck entgegenzutreten, dass "die durch nichts begründete bevorzugte Behandlung des Deniz Yücel durch die deutsche Regierung" etwa eine Billigung seiner "Deutschland-feindlichen Äußerungen" einschließe. Dies könne nur durch öffentlich ausgesprochene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...