Nach dem Massaker in Parkland reißen die Proteste nicht ab. Schüler fordern schärfere Waffengesetze. Doch Trump bietet eine ungewöhnliche Lösung an.

Es war ein sichtlich unangenehmer Termin für Donald Trump. Der Präsident saß im Stuhlhalbkreis im State Dining Room des Weißen Hauses. Um ihn herum hatten Überlebende und Angehörige von Opfern von Schulmassakern Platz genommen. Angesetzt war eine "Listening Session", Trump sollte also zuhören. Und das tat er auch - mit versteinertem Gesicht, die Arme eng vor der Brust verschlungen.

Es waren schmerzhafte Geschichten. Eltern, die ihre Kinder in den Schießereien von Columbine, Newtown und Parkland verloren hatten, ließen ihrem Schmerz teils freien Lauf. "I'm pissed", schleuderte Andrew Pollack, Vater einer 18-Jährigen, die in der vergangenen Woche erschossen wurde, dem Präsident entgegen. Das Problem hätte nach dem ersten Schulmassaker gelöst werden sollen. Doch das sei nicht passiert. "Lösen Sie das Problem!", so Pollack.

Auch Sam Zeif, Überlebender des Parkland-Massakers, forderte Trump zum Handeln auf. "Ich verstehe nicht, warum ich immer noch in ein Geschäft gehen und eine Kriegswaffe kaufen kann", so Zeif unter Tränen. "Lassen wir so etwas bitte, bitte nie wieder passieren."

Die Lösungen, die Trump anbot, erfüllten die Erwartungen der Überlebenden jedoch kaum. Er wolle prüfen, ob künftig nicht auch Lehrer und Schulmitarbeiter bewaffnet werden könnten, so der Präsident. Doch dass mehr Waffen in Schulen die Lösung des Problems sind, das glauben viele Opferangehörige nicht.

Die Enttäuschung war programmiert. Schließlich liegen die Vorstellungen von Überlebenden und Präsident extrem weit auseinander. Auf der einen Seite die Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School und ihre Mitstreiter, die seit der Schießerei in Parkland in eindringlichen Worten schärfere Waffengesetze fordern. Es sei "komplizierter, Wochenendpläne mit Freunden zu koordinieren, als sich eine halbautomatische Waffe zu kaufen", hatte Emma Gonzalez, die Wortführerin der High-School-Schüler, bereits bei einer Demonstration in Fort Lauderdale in Florida beklagt.

Auf der anderen Seite steht Präsident Trump. Zwar hat er Änderungen im Waffenrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...