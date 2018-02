NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" über die Debatte um die Beteiligung von Fußballvereinen an Kosten für Polizeieinsätze:

"Natürlich: Der Fußball ist ein Milliardengeschäft, aber auch ein starker Steuerzahler, rund 1,2 Milliarden Euro überweisen die 36 Profivereine jährlich an den Staat - ein Vielfaches dessen, was die Polizeieinsätze kosten. Es wäre auch zu billig, den Fußball anders zu behandeln als den Dorfbürgermeister, wenn es auf der Kirchweih zu Tumulten kommt. Die Idee, dass es nicht die Falschen trifft, wäre juristisch kein Argument - ab da würde die Debatte rein populistisch. Kosten für Polizeieinsätze auf Organisationen abzuwälzen, die im weitesten Sinne als Auslöser ausgemacht werden, würde in ein unendlich weites Feld führen. Wo zieht man Grenzen, wie? Wie viel Sicherheit darf der Bürger wo erwarten? Ist das dann von Fall zu Fall verhandelbar? Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist eine Angelegenheit des Staates, und das ist gut so."/be/DP/tos

