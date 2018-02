BERLIN (dpa-AFX) - Der "Tagesspiegel" über den Krieg in Syrien:

"Das Genfer Abkommen IV verpflichtet alle Staaten zum Schutz von Zivilpersonen. Krankenhäuser dürfen nicht angegriffen werden, das Aushungern der Zivilbevölkerung als Mittel des Krieges wird verboten, der Schutz von Hilfskonvois gewährt. In Syrien hat diese Selbstverpflichtung keine Bedeutung, ebenso wenig wie die Ächtung von Chemiewaffen. Dass der Krieg in die Barbarei ausgeartet ist, liegt sowohl am Zynismus als auch an der Schwäche der Schutzmächte Russland und Iran. Es liegt an der Apathie der USA. Es liegt an einer Türkei, die schon mit der Ankündigung einer 'Belagerung' den Wertekosmos der Nato verlässt. Die anderen Nato-Staaten schauen zu."/be/DP/tos

AXC0007 2018-02-22/05:20