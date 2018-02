Nach Tragödien wie in Florida nutzen Konservative Social Media, um Waffengegner anzugreifen. Auch vor Jugendlichen machen sie nicht halt.

Schüler und deren Eltern sowie Lehrer der Marjory Stoneman Douglas School in Florida sind am Mittwoch zur einer "Listening Session" mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zusammengekommen, um über das Massaker der vergangenen Woche mit 17 Toten zu sprechen. Das etwa einstündige Treffen war emotionsgeladen, es flossen viele Tränen, und immer wieder flehten die Besucher die Politiker an, endlich etwas zu unternehmen.

Trump hielt in seiner Hand einen kleinen Zettel, das hatte einer der anwesenden Fotografen festgehalten. Darauf notierte er fünf Punkte. Notizen, die ihn wohl durch die schwierige Sitzung führen sollten.

"Was ist das Wichtigste, das ich deiner Meinung nach über deine Erfahrung wissen sollte?", schrieb der Präsident unter Punkt 1. Punkt 2: "Was können wir tun, damit du dich sicher fühlst?" Als letzten Punkt notierte sich Trump: "I hear you" - offenbar eine Erinnerung an sich selbst, Mitgefühl zu zeigen. Immerhin. Der Präsident schien bemüht, den Jugendlichen im Raum das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden.

Dass Personen des öffentlichen Interesses in den ...

