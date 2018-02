WETZLAR (dpa-AFX) - Mehr als 180 Aussteller aus den Bereichen Optik, Elektronik und Mechanik treffen sich seit Mittwoch im mittelhessischen Wetzlar, um künftige Innovationen in den Blick zu nehmen. Die Veranstalter der zweitägigen Messe "W3 Fair+Convention" hatten rund 3000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Zu den Ausstellern gehören ebenfalls Firmen aus dem Ausland. In Wetzlar haben mehrere optische und feinmechanische Unternehmen ihren Sitz, darunter der Kamerahersteller Leica.

Die Messe wurde 2014 ins Leben gerufen, um die drei Branchen Optik, Elektronik und Mechanik besser miteinander zu vernetzen./cam/DP/tos

AXC0023 2018-02-22/05:49