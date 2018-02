Diskussionen um Dieselverbote und Nachrüstungen führen zu nichts. Das Verkehrsproblem löst nur ein Marktpreis - für jeden gefahrenen Kilometer.

Der Skandal ist schon längst zur Routine geworden. Dieselgate gehört inzwischen beinahe so selbstverständlich zum Alltag der Deutschen wie der Wetterbericht. Manipulationsvorwürfe verkommen zum Grundrauschen einer ¬Autorepublik. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht wieder irgendein Modell wegen irgendeiner Abschaltvorrichtung aus dem Verkehr gezogen wird. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Politiker oder Richter über Fahrverbote, Nachrüstungen oder kostenlosen Nahverkehr sinniert.

Doch langsam dämmert allen, dass in diesem Flickwerk kein Segen steckt.

Es fehlt ein Gesamtkonzept für die umweltschonende Mobilität von morgen blockiert von allen möglichen Lobbygruppen. Die unheilige Allianz zwischen Politik und Industrie machte nicht nur die Einhaltung von Grenzwerten zu Fake News, sondern verhinderte damit indirekt auch das Denken des ganz großen ...

