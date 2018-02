Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NAHVERKEHR - Trotz intensiver Kritik hält die Bundesregierung an ihrem Plan fest, kostenlosen Nahverkehr anzubieten, um Fahrverbote in Städten zu verhindern. Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, werden dazu am kommenden Montag fünf Oberbürgermeister im Bundesumweltministerium zusammenkommen, um mit den Beamten des Bundes über den Plan zu beraten. Ziel des "Auftaktgesprächs" sei es, "die Effektivität von Maßnahmen zur Minderung der Stickstoffdioxidbelastung" zu überprüfen, wie es in der Einladung heißt. (Handelsblatt S. 6f)

NAHVERKEHR - Der Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Michael Ebling, hat vor den "Dieselurteil" des Bundesverwaltungsgerichts in dieser Woche die Modellpolitik der deutschen Fahrzeughersteller kritisiert. "Die jüngste gemeinsame Ausschreibung der Städte Mainz, Wiesbaden und Frankfurt zum Kauf von Wasserstoffbussen hat leider ergeben, dass kein deutscher Hersteller vor Ende 2019 liefern kann", sagte Ebling. "Wenn das so weitergeht, werden in deutschen Innenstädten bald chinesische Busse fahren", sagte der VKU-Präsident: "Das wird ein Weckruf sein, den die deutsche Autoindustrie sicherlich nicht gerne hören wird." Nach Einschätzung von Ebling könnten in deutschen Innenstädten bald auch Taxis chinesischer Hersteller fahren. Immerhin habe der chinesische Geely-Konzern mit London Taxi bereits den Hersteller der berühmten "Black Cabs" übernommen. (Welt S. 10)

VERKEHR - Der Thinktank "Agora Verkehrswende" kommt in einer Studie zu ernüchternden Ergebnissen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Flottengrenzwertregelung für Pkw für die Zeit zwischen 2021 und 2030 reichten allein nicht aus, um die deutschen Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, heißt es in der Studie, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es einer "deutlich ambitionierteren Ausgestaltung" der CO2-Flottenregulierung bedürfe, um die "Klimaschutzlücke" zu verkleinern. Die technische Entwicklung lasse das zu. (Handelsblatt S. 7)

FAHRVERBOTE - Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), dringt als Konsequenz aus der zu hohen Abgas-Belastung in vielen Städten auf die generelle Reduzierung des Autoverkehrs. "Dauerhaft werden wir die Ballungsräume nur entlasten können, wenn wir das Fahrzeugaufkommen reduzieren", sagte Dreyer vor dem am Donnerstag erwarteten Gerichtsurteil über Diesel-Fahrverbote. (Rheinische Post)

STROMPREIS - Der Strompreis für Verbraucher in Deutschland bleibt weiter auf einem hohen Niveau, ist allerdings zuletzt leicht zurückgegangen. Das berichtet das Internetportal Verivox, das die Preise von Deutschlands Stromversorgern vergleicht. (FAZ S. 31)

FINANZSEKTOR/REGULIERUNG - Die EU-Kommission plant Zusatzregulierungen für den Finanzsektor, um damit "grüne" Investitionen zu fördern. "Wenn die EU die Pariser Klimaziele erreichen wollen, müssen 180 Milliarden Euro jährlich zusätzlich klimafreundlich investiert werden, und das liegt weit jenseits der Möglichkeiten der öffentlichen Hand", sagte der für die Finanzmarktregulierung zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis. "Grüne" Investitionen sollten deshalb gezielt gefördert werden. (FAZ S. 24)

DIGITALISIERUNG - Alle reden von der digitalen Revolution, doch das Produktivitätswachstum geht zurück. Das McKinsey Global Institute (MGI) glaubt jetzt, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Deshalb sollten die Industrieländer nicht allein auf die digitale Revolution setzen. Die MGI-Autoren fordern zusätzlich eine nachhaltige Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Dazu gehörten mehr "produktive Investitionen" des Staates. Zudem sollte die Kaufkraft der unteren Einkommensklassen gestärkt werden, um den privaten Verbrauch anzukurbeln. Beides zusammen - eine schnellere Verbreitung digitaler Technologien und eine Stärkung der Nachfrage - könnte nach Schätzung des MGI das Produktivitätswachstum wieder zurück auf zwei Prozent über die nächsten zehn Jahre bringen. (Handelsblatt S. 10)

EU-HAUSHALT - Der Chef des Forschungsinstitutes ZEW, Achim Wambach, kritisiert die geplante Erhöhung der deutschen Beiträge für den EU-Haushalt und die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages. "Antworten auf wichtige Fragen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands wurden vertagt", schreibt Wambach in der Rheinischen Post. Die große Koalition habe zwar zahlreiche Kommissionen verabredet, aber wichtige Bereiche fehlten: "Der GroKo - der Große Kommissioneneinrichter - hat geliefert. Umso mehr fällt allerdings auf, wo die Einrichtung einer Kommission im Koalitionsvertrag fehlt. Bei den Plänen zur Weiterentwicklung der Europäischen Union wäre eine weitere Kommission allemal besser gewesen als die Ankündigung einer offensichtlich bedingungslosen Erhöhung der deutschen Beiträge zum EU-Haushalt." (Rheinische Post)

EU-ERWEITERUNG - Die Europäische Kommission in Brüssel will die EU-Erweiterung in Richtung Westbalkan forcieren und für zwei weitere Länder die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfehlen. "Die EU-Kommission wird den Mitgliedstaaten bald - höchstwahrscheinlich bis zum Sommer - empfehlen, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien aufzunehmen", sagte der zuständige EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn. "Wir glauben, dass beide Länder in der Vergangenheit wichtige Reformen durchgeführt haben, und sich damit für diesen Schritt qualifiziert haben." (Welt S. 6)

KRANKENKASSEN - Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 3,1 Milliarden Euro erzielt. Damit steigen die Rücklagen und Reserven der noch 110 Kassen nach Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf 19 Milliarden Euro. Zusammen mit den von Fachleuten auf 9 Milliarden Euro kalkulierten Rücklagen im Gesundheitsfonds ergibt sich daraus eine Gesamt-Reserve im Gesundheitssystem von 28 Milliarden Euro. Im Vergleich der Kassenarten melden die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) in einer Umfrage der FAZ mit 1,45 Milliarden Euro den höchsten Überschuss, die Ersatzkassen kamen auf 1,2 Milliarden Euro. Die Betriebskrankenkassen weiteten ihr Plus auf 295 Millionen Euro aus, die Knappschaft auf 102 Millionen Euro. (FAZ S. 21)

