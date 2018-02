FUCHS mit ersten Zahlen für das Geschäftsjahr 2017: Umsatz steigt auf 2,5 Mrd. EUR, Ergebnis auf Vorjahresniveau

* Umsatz: +9% auf 2,5 Mrd. EUR * Ergebnis (EBIT): +0,5% auf 373 Mio EUR

Das Geschäftsjahr 2017 auf einen Blick

in Mio EUR 2017 (1) 2016 Abw. Abw. % Umsatz (2) 2.473 2.267 206 9,1% Europa 1.515 1.417 98 6,9% Asien-Pazifik, Afrika 733 620 113 18,2% Nord- und Südamerika 393 349 44 12,6% Konsolidierung -168 -119 -49 - EBIT 373 371 2 0,5% Ergebnis nach Steuern 269 260 9 3,5% Investitionen 105 93 12 12,9% Freier Cashflow vor Akquisitionen 142 205 -63 -30,7% Akquisitionen -2 -41 39 -95,1% Freier Cashflow 140 164 -24 -14,6% Ergebnis je Aktie in EUR Stammaktie 1,93 1,86 0,07 3,8% Vorzugsaktie 1,94 1,87 0,07 3,7% Mitarbeiter (31.12.) (3) 5.190 5.031 159 3,2% (1) Vorläufige Zahlen (2) Nach Sitz der Gesellschaften (3) Inkl. Auszubildende

Umsatz und Ertrag FUCHS PETROLUB ist im Geschäftsjahr 2017 erneut erfreulich gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 9% bzw. 206 Mio EUR auf ein neues Rekordniveau von 2,5 Mrd. EUR, was vollkommen mit organischem Wachstum unterlegt ist. Dem Anstieg aus Unternehmenszukäufen, die mit 1% zum Umsatzanstieg beigetragen haben, stehen betragsmäßig gleichhohe negative Effekte aus der Währungsumrechnung gegenüber.

Der Konzern erzielte mit 373 Mio EUR (371) ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau. Aufgrund einer verzögerten Weitergabe von Rohstoffpreiserhöhungen sowie regionaler Veränderungen im Produkt- bzw. Kundenmix hat sich der Umsatzanstieg nur geringfügig im EBIT ausgewirkt. Das Ergebnis nach Steuern stieg - vor allem als Folge der amerikanischen Steuerreform - auf 269 Mio EUR (260). Das Ergebnis je Vorzugsaktie beträgt 1,94 EUR (1,87).

Umsatz und Ertrag der Regionen FUCHS PETROLUB ist im Jahr 2017 in allen Weltregionen deutlich gewachsen. In Europa haben nahezu alle Gesellschaften zugelegt, so dass die Region ihren Umsatz um 7% auf 1.515 Mio EUR (1.417) gesteigert hat. Das EBIT liegt aufgrund einer Firmenwertabschreibung sowie margen- und mixbedingt mit 187 Mio EUR (196) unter Vorjahr.

Die Region Asien-Pazifik, Afrika hat sich im Berichtsjahr weiter sehr dynamisch entwickelt. Die großen Gesellschaften in China, Australien und Südafrika konnten zweistellige Wachstumsraten, insbesondere aufgrund deutlicher Absatzsteigerungen, vorweisen. Der Umsatz der Region ist somit um 18% bzw. 113 Mio EUR auf 733 Mio EUR (620) gestiegen. Das EBIT ist auf 134 Mio EUR (127) gestiegen und wurde vor allem in China, aber auch in Südafrika und Australien erwirtschaftet.

Der Umsatz der Region Nord- und Südamerika ist im Berichtsjahr um 13% auf 393 Mio EUR (349) gestiegen. Rein organisch hat die Region 10% zugelegt. Externes Wachstum durch Akquisitionen aus dem Jahr 2016 hat 5% zum Umsatzwachstum beigetragen. Infolge eines etwas schwächeren US-Dollar wurde der Umsatzausweis in Euro leicht reduziert. Auch das EBIT der Region konnte auf 65 Mio EUR (62) gesteigert werden.

Cashflow Die Investitionen stiegen im Jahr 2017 - wie prognostiziert - auf 105 Mio

EUR (93) und erreichten somit einen neuen Höchstwert. Diese und die höhere Mittelbindung aufgrund erheblich gestiegener gruppeninterner Lieferungen haben zu einem im Vorjahresvergleich niedrigeren Freien Cashflow vor Akquisitionen von 142 Mio EUR (205) geführt.

Mitarbeiter Zum 31. Dezember 2017 waren im FUCHS-Konzern 5.190 (5.031) Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtbelegschaft ist somit gegenüber dem Vorjahr um 159 Personen oder 3% gestiegen.

Die Region Asien-Pazifik, Afrika wuchs insgesamt um 23 und die Region Europa um 101 Mitarbeiter. In Nord- und Südamerika waren zum Stichtag 35 Mitarbeiter mehr beschäftigt als zum 31. Dezember 2016.

Dividende Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats am 20. März 2018 beabsichtigt der Vorstand der FUCHS PETROLUB SE der Hauptversammlung, die am 8. Mai 2018 stattfinden wird, eine Dividende von 0,91 EUR je Vorzugsaktie und von 0,90 EUR je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2017 vorzuschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 2%.

Vollständige Zahlen und Ausblick Die publizierten Zahlen sind vorläufige Zahlen. Die vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 und den Ausblick für das Jahr 2018 wird FUCHS PETROLUB am 21. März 2018 veröffentlichen.

Mannheim, 22. Februar 2018

Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

