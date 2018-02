WISeKey International Holding SA / WISeKey integriert durch die Bereitstellung eines KYC-basierten Identitäts-Kryptotokens die digitale Identität "QuoVadis SuisseID" in das WISeCoin-Wallet . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

WISeKey integriert durch die Bereitstellung eines KYC-basierten Identitäts-Kryptotokens die digitale Identität "QuoVadis SuisseID" in das WISeCoin-Wallet ZUG, GENF (Schweiz) - 21. February 2018 -- WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX:WIHN), ein führendes Unternehmen auf den Gebieten Cybersicherheit und IoT-Lösungen aus der Schweiz, gab heute bekannt, dass es die digitale Identität "QuoVadis SuisseID" (https://www.quovadisglobal.ch/Dienstleistungen/SigningServices/SuisseID%20Signing%20Service%20by%20QuoVadis.aspx (https://www.quovadisglobal.ch/Dienstleistungen/SigningServices/SuisseID%20Signing%20Service%20by%20QuoVadis.aspx)) in das WISeCoin-Wallet integriert hat, um cloudbasierte, qualifizierte Signierungsfunktionalitäten durch die Bereitstellung eines ,Know Your Customer' (KYC, "Kennen Sie Ihren Kunden")-basierten Identitäts-Kryptotokens zu ermöglichen. Der Signierungsdienst SuisseID von WISeKey QuoVadis ist jetzt im WISeCoin-Wallet verfügbar und kann verwendet werden, um in der Schweiz rechtsverbindliche, qualifizierte elektronische Unterschriften ohne Smartcard oder einen USB-Token zu leisten. Diese benutzerfreundliche Dienstleistung ermöglicht flexible Signatur- und Workflowprozesse auf mobilen und lokalen Geräten sowie zentralen Anwendungsplattformen. SuisseID ist in der WISeCoin-App als KYC-Feature verfügbar und wird verwendet, um relevante Angaben zur Identifikation eines Benutzers eines WISeCoin-Wallets zu erhalten. KYC ist ein wichtiger Teil der Gesamtanstrengungen von WISeKey, dazu beizutragen, dass der Bereich der Kryptowährungen reguliert wird. Das WISeCoin-Wallet bietet Benutzern einen kontaktlosen Zugang zu ihrem privaten Schlüssel und ermöglicht ihnen kontaktlose Transaktionen und Bezahlvorgänge. Das WISeCoin-Wallet verwendet eine Kombination aus NFC-Technologie (Near Field Communication, Nahbereichskommunikation) mit hochgradig gesicherten Lösungen, die von WISeKey Semiconductors bereitgestellt werden und nun in der WISeWallet-App zur Verfügung stehen. Jedes Mal, wenn eine kontaktlose Blockchain-Transaktion getätigt wird (wie zum Beispiel eine Bitcoin-Transaktion), wird der private Schlüssel aus dem NFC-Hardwarespeicher abgerufen, um die Transaktion durchzuführen. Während die Kryptobörsen und Softwarewallets weiterhin gehackt werden, werden Hardwarewallets immer beliebter, da sie die sicherste Lösung für Transaktionen und Bezahlvorgänge darstellen. Dank des WISeCoin-Wallets sind Hardwarewallets nun kontaktlos. Benutzer können mithilfe derselben WISeWallet-App mehrere private Schlüssel erstellen und sicher abspeichern. Darüber hinaus können sie bei der Durchführung von kontaktlosen Transaktionen auf diese privaten Schlüssel zugreifen. Die WISeWallet-App ist mit den meisten vorhandenen Blockchain-Technologien kompatibel und arbeitet als Teil eines Bezahlsystems, das das Technologieangebot WISeKey Blockchain-as-a-Service ("BaaS") einsetzt. Um eine nahtlose Kryptowährungsökonomie zu ermöglichen, wird WISeCoin mit zusätzlichen hoch gesicherten WISeWallet-Lösungen (Varianten mit Biometriefunktionen sind ebenfalls erhältlich), integrierten Austauschplattformen, NFC-basierten kontaktlosen Zahlungslösungen usw. ergänzt. Das Ziel von WISeKey ist es, dass WISeCoin eine aufstrebende Kraft auf dem weltweiten Kryptowährungsmarkt wird, indem das Unternehmen die Entwicklung von Ökonomien unterstützt, die auf der Blockchain-Technologie aufbauen. In der Schweiz war die digitale Identität im Rahmen der Pläne des Landes zu einer digitalen Transformation erst kürzlich ein aktuelles Thema in den Nachrichten. Der Markt hat ein neues Programm namens SwissID angekündigt - eine private Initiative, die sich für eine breitere Einführung von Authentifizierungsmöglichkeiten einsetzt. Zusätzlich ist ein neues eID-Gesetz geplant, über das 2018 im Schweizer Bundesparlament beraten werden soll. Einzelne Kantone überlegen zudem, ihre eigenen Programme zur digitalen Identität einzuführen - so zum Beispiel der Plan des Kantons Zug, eine blockchainbasierte Identität für seine Bürger einzuführen. SuisseID (französische Schreibweise) wurde bereits im Jahr 2010 gestartet und ist bis heute die einzige staatlich anerkannte digitale Identität in der Schweiz. SwissID (englische Schreibweise) ist dagegen eine private Initiative zur Förderung der Verbreitung von Authentifizierungsmöglichkeiten für eCommerce-Anwendungen. Die QuoVadis Trustlink Schweiz AG hat sich schon seit langem einen Namen als Pionier im Bereich der digitalen Identität in der Schweiz gemacht - als qualifizierter Treuhandservice-Dienstleister und Herausgeber der SuisseID seit 2010. Die qualifizierte elektronische Unterschrift ist ein Schlüsselwert der SuisseID, die ein rechtlich gleichwertiges Pendant zu einer handschriftlichen Unterschrift darstellt und ermöglicht, dass wichtige Zustimmungen und Transaktionen vollständig online durchgeführt werden können. WISeKey QuoVadis hat vor kurzem eine qualifizierte elektronische Signaturlösung für die modum.io AG realisiert, die eine alternative Lieferkettenlösung für die Medizinbranche darstellt und Blockchain- sowie IoT-Technologie einsetzt. modum.io verwendet die qualifizierte elektronische Unterschrift von WISeKey QuoVadis, um das Onboarding von Interessenten an einem kürzlich erfolgen Initial Token Offering (ITO) zu erleichtern. So konnte der Tokenkauf vollständig online und in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Recht durchgeführt werden. Diese Erfolgsgeschichte wurde zusammen mit dem Partner für digitales Onboarding, Intrum Justitia AG (Schweiz) und IDnow realisiert. Im Mittelpunkt dieser schweizerischen Strategie steht der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, ROT) von OISTE-WISeKey, der in der Schweiz entwickelt wurde, in einem schweizerischen Bergbunker gelagert wird und seit 1999 aktiv eingesetzt wird. Der kryptografische Vertrauensanker von OISTE-WISeKey ist derzeit auf mehr als 2,6 Milliarden Desktops, Browsern, mobilen Geräten, SSL-Zertifikaten und IoT-Geräten installiert. Der kryptografische Vertrauensanker von OISTE WISeKey ist flächendeckend und universell einsetzbar - und zudem ein Pionier bei der Identifizierung von Objekten. Es sollte erwähnt werden, dass das neue eID-Gesetz, über das 2018 im Bundesparlament beraten werden soll, keinen Einfluss auf die qualifizierten elektronischen Unterschriften hat, die mittels SuisseID oder PrimoSign erstellt werden. ZertES, das Bundesgesetz für elektronische Unterschriften und Treuhandservice-Dienstleister, wird das maßgebliche Gesetz bleiben. Neben seinem Engagement für SuisseID und PrimoSign plant WISeKey QuoVadis, seine Anerkennung als Identitätsprovider ("IDP") gemäß dem möglichen neuen eID-Gesetz auszubauen. Dieses Gesetz tritt möglicherweise 2020 in Kraft. Sie können Ihre WISeCoin hier bestellen: https://www.wisecoin.com/order (https://www.wisecoin.com/order) # # # Über WISeKey QuoVadis:

WISeKey QuoVadis ist eine führende globale Zertifizierungsstelle (Certification Authority, CA), die cloudbasierte, verwaltete TrustLink-PKI-Dienstleistungen anbietet, einschließlich digitalen TLS/SSL-Zertifikaten für die Websicherheit sowie eID zur Authentifizierung, Verschlüsselung und digitalen Signatur.

WISeKey QuoVadis bietet auch Plattformen zur elektronischen Signatur an, darunter Lösungen für die Massensignatur und vertrauenswürdige Zeitstempel beim Ausstellen von elektronischen Rechnungen sowie cloudbasierte Signaturplattformen für Einzelpersonen. Elektronische Signaturen von QuoVadis werden im Rahmen von mehr als 60 Millionen elektronischen Transaktionen jährlich eingesetzt.

WISeKey QuoVadis ist ein etablierter Erbringer von Vertrauensdiensten für elektronische Transaktionen (Qualified Trust Services Provider, TSP) für eID und elektronische Transaktionen in der Schweiz gemäß ZertES und verfügt über eine aktualisierte eIDAS-Akkreditierung für die Europäische Union. Das Unternehmen verfügt zudem über umfassende Erfahrungen im Bereich der öffentlichen eID, die es zum Beispiel im Rahmen des niederländischen PKIoverheid-Programms und des schweizerischen SuisseID-Programms erworben hat.

Zu den Kunden von WISeKey QuoVadis gehört ein Spektrum von multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Hochschulsystemen und öffentlicher Organisationen weltweit. Über WISeKey:

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig groß angelegte Ökosysteme für digitale Identität auf Grundlage einer virtuellen Plattform aufstellt. Der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von WISeKey, der in der Schweiz angesiedelt ist, und die IoT-Mikrochips des Unternehmens bieten sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=bougbyjc7F09b5wI8Z6m5hJn5IPPhJJn4L3kn28e3L3n0qx0x4GN0naphLilI2h2RQIyibcrGf-VsrBUP-ttEA==). Um die neuesten Nachrichten zu WISeKey zu erhalten, abonnieren Sie unseren Newsletter (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OlX49gasfN9nKPWBlUogwGB6XkiXjI-N_0UtzTJIh8qt0Uxcz0Gn2y3uwX5Y8fy6zB9S8uIoRpBs-CGNIgsPJ6W58jE7i1JDCgamZsjK5_M=) oder besuchen Sie die Website Investors Corner (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Snlqk4-EqwffMHequEhp8n6VGu8qbcbRizagnwQd2NTyG7qI7FP1xxyJcoQB_vrJpEdLz3m9CX3f8hxHhyraXve6CZEWuef9Rymnj0dB1XU=) von WISeKey. Presse- und Investorenkontakte: WISeKey International Holding Ltd

Unternehmenskontakt: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com (mailto:info@wisekey.com) WISeKey Investor Relations (US)

Kontakt: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com (mailto:lcati@equityny.com) Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung enthält gewisse ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen enthalten gewisse bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche finanzielle Stellung, Performance oder die tatsächlichen Leistungen der WISeKey International Holding Ltd erheblich von in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu künftigen Ergebnissen, künftiger Performance oder künftigen Leistungen abweichen. WISeKey International Holding Ltd veröffentlicht diese Mitteilung gemäß dem Stand am heutigen Tag und verpflichtet sich nicht, aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren etwaige darin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sie gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne der Paragraphen 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Anleger müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und ihren Wertpapieren, einschließlich dazugehöriger Vorteile und Risiken, verlassen. Nichts, was hierin enthalten ist, darf als Versprechen oder Darstellung der künftigen Performance von WISeKey verstanden werden.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: WISeKey International Holding SA via Globenewswire